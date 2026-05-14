163 yıldır Türk çiftçisinin yanında: Ziraat Bankası tarımın gücüne güç katmayı sürdürüyor

Güçlü bilanço yapısı, yaygın hizmet ağı ve dijital bankacılık altyapısıyla kaynaklarını üretime yönlendiren Banka, tarımsal finansmandaki lider konumunu 2026 yılında da daha ileriye taşımaya devam ediyor.

Yurt içinde 1.700’ü aşkın şubesi, yurt dışında 22 ülkede 133 hizmet noktası ve 25 milyonu aşkın aktif dijital bankacılık müşterisiyle Ziraat Bankası, tarım sektörüne sağladığı güçlü finansman desteğiyle üreticilerin en önemli çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.

Tarım kredilerindeki liderliğini güçlendirdi

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede, Banka’nın tarım finansmanındaki öncü rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Toprağa emek veren çiftçilerimiz; üretimin, istihdamın ve ekonomik bağımsızlığımızın temel gücüdür. Ziraat Bankası olarak kuruluş misyonumuzdan aldığımız sorumlulukla çiftçimizin yanında olmaya, üretimi desteklemeye ve tarımın sürdürülebilir geleceğine katkı sunmaya devam ediyoruz.”

2025 yılı boyunca 684 binden fazla üreticiye tarım kredisi kullandırıldığını belirten Çakar, yıl sonu itibarıyla tarım kredileri bakiyesinin 831 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise 363 binden fazla üreticiye finansman sağlandığını kaydeden Çakar, toplam tarım kredisi bakiyesinin 1 Trilyon TL’ye yaklaştığını söyledi.

Çakar, Ziraat Bankası’nın yüzde 70 seviyesine ulaşan pazar payıyla tarım kredilerinde sektör liderliğini güçlü şekilde sürdürdüğünü belirterek:

“Tarım sektöründe kullandırılan her 10 liralık kredinin yaklaşık 7 lirası Bankamız tarafından sağlanıyor. Bu güçlü tablo, Ziraat Bankası’nın üreticimizin en büyük destekçisi ve en güçlü yol arkadaşı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.” dedi.

Genç ve Kadın Çiftçilere Stratejik Destek

Tarım sektöründe genç nüfusun üretimde daha fazla yer almasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çakar, kadın üreticilerin tarımsal kalkınmadaki rolünün de giderek güçlendiğini ifade etti.

Çakar, “Tarımda gençleşmeyi ve kadınların üretimdeki payını artırmayı yalnızca sosyal sorumluluk değil, ülkemizin üretim geleceği açısından stratejik bir gereklilik olarak görüyoruz. Üretimin sürdürülebilirliği için gençlerin ve kadınların tarım ekosisteminde daha güçlü yer almasını destekliyoruz” dedi.

Bu kapsamda Ziraat Bankası tarafından yalnızca 2025 yılında 149 bini aşkın genç çiftçiye 172 milyar TL, 68 bini aşkın kadın çiftçiye ise 54 milyar TL finansman desteği sağlandı.

Tarımda dijitalleşme ve verimlilik desteği

Ziraat Bankası, tarım sektöründe dijital dönüşümü destekleyen uygulamalarıyla üreticilere yalnızca finansman değil, aynı zamanda teknoloji ve veri odaklı çözümler de sunuyor.

Çakar, “Tarım artık yalnızca geleneksel üretim süreçlerinden ibaret değil; teknoloji, veri ve finansal yönetimle birlikte şekillenen yeni bir üretim modeline dönüşüyor. Çiftçimizin bu dönüşümün merkezinde yer alması için dijital çözümler geliştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda geliştirilen “Ziraat Çiftçi Platformu” mobil uygulaması sayesinde üreticiler; ekim alanlarını takip edebiliyor, bitki gelişim süreçlerini izleyebiliyor, hava koşullarını analiz edebiliyor ve sulama zamanlaması gibi kritik tarımsal kararlarını veri odaklı şekilde planlayabiliyor.

Sürdürülebilir tarım için yeni finansman modelleri

Ziraat Bankası; sözleşmeli üretim, kapalı ortamda bitkisel üretim, tarımsal mekanizasyon, soğuk hava deposu yatırımları ve ithalatı azaltacak üretim modellerine yönelik finansman desteğini artırarak sürdürüyor.

Bunun yanında iklim değişikliğine uyum, yenilenebilir enerji yatırımları, basınçlı sulama sistemleri, organik tarım, biyolojik mücadele yöntemleri ve tarımsal Ar-Ge alanlarında da üreticilere özel finansman çözümleri sunuluyor.

Banka, bu desteklerle hem üretim kapasitesinin artırılmasını hem de sürdürülebilir ve düşük karbonlu üretim modellerinin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Tarım ekosisteminde güçlü iş birlikleri

Ziraat Bankası, tarım sektöründeki paydaşlarla geliştirdiği projeler aracılığıyla da üretime katkı sunmayı sürdürüyor.

“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var”, “Kırsalda Bereket-Hayvancılığa Destek Projesi” ve KGF destekli tarım kredileri gibi projelerle üreticilerin finansmana erişimi kolaylaştırılırken, kırsalda üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

“İşimiz Ziraat, Gücümüz Ziraat”

Açıklamasının sonunda tüm üreticilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayan Alpaslan Çakar, şu değerlendirmede bulundu: