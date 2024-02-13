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Ekonomi

18 iletişim firmasına rekabet soruşturması: Para cezası isteniyor

Rekabeti sınırlayıcı centilmenlik anlaşmaları yaptığı tespit edilen bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründen 18 firma hakkında idari para cezası istendi.  Eş zamanlı yürütülen soruşturma kapsamında tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben, sözlü savunma toplantılarının bugün ve yarın yapılması kararlaştırıldı.

11:37 - 13/02/2024 Salı
DHA
Rekabet Kurulu
Rekabet Kurulu

Rekabet Kurulu, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren 20 firma hakkında işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşması yaparak rekabet ihlalinde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlattı.


Eş zamanlı yürütülen soruşturma kapsamında tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben, sözlü savunma toplantılarının bugün ve yarın yapılması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında gerçekleştirilen sözlü savunma toplantısına Rekabet Kurulu üyeleri, soruşturma heyeti ve firmaların temsilcileri katıldı. Toplantının açılışını yapan Küle, görüşünü açıklaması için soruşturma heyetine söz hakkı verdi.


FİRMA TEMSİLCİLERİ SAVUNMA YAPTI


Haklarında soruşturma yürütülen 18 teşebbüsün, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesiyle yasaklanan rekabeti sınırlayıcı anlaşmalara taraf olduğunun tespit edildiği, teşebbüsler hakkında idari para cezası uygulanması gerektiği belirtildi.


2 firmanın ise soruşturma konusuna ilişkin ihlallerinin tespit edilemediği kaydedildi. Teşebbüsler arasında akdedilen sözleşmelerde ihlale dayanak olarak gösterilen maddelerin, rekabet ihlaline sebebiyet vermeyecek şekilde değiştirilmesi gerektiği aktarıldı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, soruşturma heyetinin ardından firmaların temsilcilerine savunmalarını yapmaları için ayrı ayrı söz hakkı verdi. Soruşturmaya ilişkin nihai kararın 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.








#Rekabet Kurulu
#İletişim firması
#Birol Küle
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