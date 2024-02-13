18 iletişim firmasına rekabet soruşturması: Para cezası isteniyor

Elektrikli otomobil tarafında piyasaya sürülen onlarca model sonrası rekabet de giderek kızışıyor. Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Türkiye'de de satmakta olduğu Model Y ile ilgili dikkat çeken bir karar daha aldı. Şirket ABD pazarı için Model Y'nin fiyatını bir kez daha düşürdü. son indirimle birlikte aracın fiyatı son 1,5 yıl içerisinde yüzde 50'ye yakın gerilemiş oldu.