Ekonomi 185 liraya deprem gezisi Kuzey Anadolu Kırığı görülecek, manzara fotoğrafı da çekilebilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

185 liraya deprem gezisi: Kuzey Anadolu Kırığı görülecek, manzara fotoğrafı da çekilebilecek

185 liraya deprem gezisi: Kuzey Anadolu Kırığı görülecek, manzara fotoğrafı da çekilebilecek

Jeofizik profesörü Övgün Ahmet Ercan, Kuzeybatı Marmara kıyılarında yer alan bölgelere gezi düzenliyor. Ercan'ın yarınki gezisine katılmak isteyenler kişi başı 185 lira verecek. Gezide Kuzey Anadolu Kırığı'nın görülmesinin yanı sıra, manzara fotoğrafı çekilebilecek alanların da gezilebileceği kaydediliyor.

Haber Merkezi DHA
Deprem gezisine katılmak isteyenler kişi başı 185 lira verecek.
Deprem gezisine katılmak isteyenler kişi başı 185 lira verecek.

Deprem gezisini deprem uzmanları değerlendirdi. Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, sınıf arkadaşı Prof.Dr. Ahmet Ercan'ın 'Deprem Gezisi'ni akla uygun bulmadığını söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın sınıf arkadaşı olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi'nden emekli Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, deprem gezisi denilince bunun Kuzey Anadolu Fayı'nı kapsaması gerektiğini vurguladı. Dr. Gündoğdu şöyle dedi:

"Ayrıca bunun için de bayağı bir arazi tecrübesi lazım. Açıklamasına göre şarkılı eğlenceli milleti gezdirecekmiş. Böyle bir şeyi hele bu soğuk havada Ocak ayında yapmak bayağı zor bir olay. Muhakkak bu faydan anlayan bir kişinin yanında olması lazım. Örneğin götürdüğünüz yerde olan depremler hakkında bilgi vermesi lazım. Hadi bunları var sayalım ama bu zor bir iş. Ben gidecek olanlara Allah kolaylık versin diyorum. Mantıklı değil tabii. Deprem gezisi yapmak için ocak ayını mı buldu? Hava güzel olsa belki olur. Dediğine göre 1 günlük gezi. Şarköy'den Gölcük'e kadar olan yeri dolaşmak lazım. 1999 Gölcük depreminde ne oldu. 1912 Şarköy depremi hakkında bilgi sahibi olmak lazım. Hele bu ay hayatta olmaz. Düşünceyi de tasvip etmiyorum. Neye tasvip edeyim ki? Akıl karı değil, bilgi, beyin isteyen bir gezi olmalı. Bu gezi bizim memlekette bir sürü insan çıkıyor. Katılan olur mu olur. Ama benim için pek geçerli bir niteliği yok"

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"3-4 sene önce iki defa katılmıştım"

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday ise, daha önce benzer bir geziye katıldığını ama bir ücret ödemediğini ifade etti.

Agalday, "Aslında öğrendiğim kadarıyla gezi Ganos fayına yapılacak. Çünkü Ganos fayı 1912 yılında kırılmıştı. Beklenen deprem bu fay üzerinde olmayacak. Ganos fayı Tekirdağ bölgesinde ve körfeze kadar olan kısım. Bu nedenle buraya gezi yapılmasında herhangi bir teknik problem görmüyorum. Herhalde hocamız bilgilendirme yapmak için bu geziyi yapmaya uygun görmüş. Bende böyle bir geziye yaklaşık 3-4 sene önce iki defa katılmıştım. Orada fayın geçtiği yerler, köyler, 1912 kırığının olduğu yerlerde bir gezi yapılmıştı. Güzel olmuştu ve bilgi sahibi olmuştuk " şeklinde konuştu.

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"Bir maliyeti olduğuna göre ücretli olarak yapılmış, yapılabilir"

  • Fuat Agalday "Ben katıldığım gezide ücret ödediğimi hatırlamıyorum" diyerek sözlerinin devamında "Bu bir tercih meselesi. Bunun da bir maliyeti olduğuna göre ücretli olarak yapılmış, yapılabilir. Önemli olan buradaki daha çok bilgilendirme yapmak. Katılanlar o bölgedeki bazı yerlerde fay aynalarını görebilirler. Yüzey kırığının geçtiği yerleri görebilirler. Ben faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok anlamsız bir şey, tabii ki katılmam"

Vatandaşlar da geziyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

'Böyle bir geziye para verip katılır mısınız' sorusuna Tunç Sezer, "Ben katılmam. Deprem fayına para verip gidip görmenin ne manası var ki? Oraya para verdim gittim. Bu kırılacak, biz öleceğiz mi diyeceğiz. Çok anlamsız bir şey. Tabii ki katılmam" ifadelerini kullandı.

Barış Koçan, "Fayda ve zarar açısından düşünmek lazım. Bize şahıs olarak ne katacak? Ben kendime şahsıma çok bir şey katacağını zannetmiyorum. Ama tabii ki katılmak isterim. Fiyatı çok makul bir fiyat değil" dedi.

Bir diğer vatandaş ise "Depreme faydalıysa katılırım yani ama faydalı değilse katılamayız. Bir geziye 185 lira vermeyiz" şeklinde konuştu.

Ahmet Ercan ise geziyle ilgili basın açıklaması yapmak istemedi.

1999 depreminde ağır hasar alan Avcılar'daki binanın yıkımının 'unutulduğu' ortaya çıktı
FOTOĞRAF 10
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Marmara Bölgesini vuran 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bina, 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlendi. Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, binanın yıkılmasının unutulduğu yönündeki sözleri ise kafaları karıştırdı. Ektiren, AFAD tüm ilçelere 'Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?' diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik dedi. Öte yandan bina sakinleri, güçlendirme yaptıkları yapının sağlam olduğunu öne sürerken, belediye ağır hasarlı binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığını bildirdi.
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Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi’nde, bodrum, zemin ile birlikte 7 katlı, 24 daireli Kübra Apartmanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nden etkilendi. 24 Ağustos 1999'da Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından hazırlanan tespit raporunda binanın bodrum katındaki 12 kolonda patlamalar olduğu, hasarın ‘fazla tehlikeli’ durumda bulunduğu, yapının bodrum, zemin ile birlikte 7 kat oluştuğu, son iki katın projeye aykırı yapıldığı, ayrıca bazı kirişlerde eğilme ve kesme çatlaklar gözlemlendiği belirtildi.
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Raporda ayrıca, bu apartmandaki betonun elenmemiş ve yıkanmamış deniz kumundan yapıldığı, ön ve arka aksta kolon ve perde betonların kalitesiz olduğu, hasara uğradığı, kolonlarda mukavemetin 100 kilogramsantimetre karenin altında olduğu belirlendi. Raporda, diğer kolon ve katlarda hazır beton kullanıldığı için buralarda kalitenin arttığı, bodrum katta ağır yapısal hasar, zemin katta orta duvar hasarları görüldüğü yer almıştı.
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GÜÇLENDİRME YAPILDI: Ağır hasarlı olduğu için yıkılması gereken binanın sakinleri Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ercüment Köksal, Prof. Dr. Turgut Kocatürk ve Araştırma Görevlisi Erol İnce'nin hazırladığı güçlendirme çalışmasını bir firma ile anlaşarak yaptı. Güçlendirme çalışmalarının ardından aynı üniversiteden Yardımcı Doç.Dr. Zafer Kütüğ, Araştırma Görevlisi Dr. Ayşe Koçak, Araştırma Görevlisi Yüksek Mühendis Gökhan Altındaş’ın imzasını taşıyan 30 Aralık 1999 tarihli raporda, ‘Yapının iskan edilmesinde bir mahzur olmadığı’ belirtildi. Bina sakinleri, binanın yıkılmasını önlemek amacıyla 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açarak hazırlanan raporları sunarak Kübra Apartmanı'nın 'Hafif hasarlı' olarak kabul edilmesi için başvurdu. Ancak, sonuç alamadı.
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AFAD SORUNCA YIKILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI: Avcılar Belediyesi, 6 ay önce binanın tahliye edilmesine karar verirken, zabıta görevlileri yapıyı mühürledi. Ancak, ellerinde 'Sağlam raporu' bulunduğunu savunan bina sakinleri mührü açarak burada oturmayı sürdürdü. 1.5 ay önce AFAD tarafından belediyeye gönderilen yazıda 20 yıl önce ‘Ağır hasarlı’ olduğu gerekçesiyle yıkılması gereken binanın akıbeti soruldu. Kayıtlara bakılarak yapılan incelemede binanın halen kullanıldığı ve yıkılmasının unutulduğu tespit edilince zabıta ve polis devreye girerek bina sakinlerine tebligat yapıldı ve burasının en kısa sürede tahliye edilmesi istendi. Bina sakinlerini evlerini terk etmeye zorlamak için ilgili kurumlara yazı gönderilerek elektrik ve doğalgazları da kesildi. Buna rağmen bazı aileler evlerini terk etmeyince zabıta, kalan ailelerden en kısa sürede binayı terk etmelerini istedi.
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BİNA SAKİNLERİ ÇIKMAMAK İÇİN DİRENDİ: Bina sakinlerinden Ayşe Özkara, evlerinin tahliyesinin önüne geçmek için tüm çabalarını harcadıklarını yine de sonuç alamadıklarını söyledi. Özkara, “Psikolojimiz kalmadı. Nereye başvurduysak geri çevrildik. Tekim, çalışıyorum, 2 çocuk okutuyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden, güçlendirme ve ‘Burası kullanılır halde, sağlam' diye raporlarımız var. Raporları kabul ettiremedik. 'Bu binayı yıkacağız' diyorlar. Zabıta her sabah- akşam geliyor. Bizi yıldırdılar. Tuttuğum evin boya badanasını tamamlayamadım. Bir aydır, elektriğimiz, doğalgazımız yok. Mülteci haldeyiz. Karotu da aldık, temiz kağıdını aldık, kabul etmiyorlar. Profesörlerin 'sağlamdır' diye raporları var. Kabul etmiyorlar” diye yakındı.
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Diğer bina sakinlerinden asgari ücretle çalışan Hatun Karakaş zabıtanın kapılarını kırdığını iddia ederken, “Gelip boşaltacağım dedim, bir hafta süre istedim. ‘Bir şey yapamayız’ denildi. Güçlendirme yapıldı 'belediyeye bildirilmemiş' denildi. Kira yardımı da yapılmadı. İşime gittim, kapı, kilitler kırılmış. Eşyam eksik olsa kime dava açacağım” dedi.
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MÜHRÜ KIRIP OTURMAYA DEVAM ETTİLER: Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, bu bina ile ilgili gelişmelerin Silivri açıklarında geçen hafta meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgisi olmadığını vurguladı. Ektiren, DHA muhabirinin soruları üzerine, 1.5 ay öncesinde AFAD’tan yazı aldık. Bu bina 1999 depreminde ağır hasarlı binalar listesinde olduğundan bize yıkılıp-yıkılmadığı soruldu. Yapı stoku listemizde baktığımızda bu binanın yıkılmadığını tespit ettik. Kat maliklerine tahliye için tebligat yaptık. Aslında bina sakinlerine ilk tebligatımız 6 ay önceydi. Biz binayı o tarihte mühürledik. Kendileri mührü kırıp içeri girdiler. İkinci son mühürlememizde zabıta gücüyle tahliye ettik kendilerini” dedi.
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TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL: İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, şöyle devam etti: “Söz konusu bina ağır hasarlı. Ağır hasarlı binalar teknik olarak güçlendirilemiyor. Fakat bunlar kendileri ‘Güçlendirdik. Binamız sağlam’ iddiasındaydı. Teknik olarak ağır hasar almış, kolon, kirişlerde kesik olan binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığı biliniyor. Dolayısıyla o bina boşaltıldı. Şu anda söküm işlemi başladı. Münferit olay. O dönem yazışmalar olmuş, ‘Burayı boşaltın’ denilmiş. O zaman unutulmuş olabilir. AFAD tüm ilçelere ‘Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?’ diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik...
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KENDİLERİ YIKMAZSA BELEDİYE YIKACAK: Dolayısıyla Silivri'deki son depremden önce orayı apar topar boşalttık. Yani o boşaltma şu andaki depremden değil, 1999 depreminden hasarlı olan bina. 6 ay önce ilk mühürlemeyi yapmıştık. Son 1.5 ay önce de ikinci mühürlemeyi yaparak nüfustan tahliye ettik. Şu an söküm işleri var, kapı, pencere, klima, kombi vs. sökülüyor. Onları almalarını müteakip kendileri yıkacaklar. Yıkmazlarsa kendimiz yıkacağız, biz yüzde 20 maliyet farkı ile kendilerine rücu edeceğiz. Ama kendileri yıkacaklar diye duyum alıyoruz.”
1999 depreminde ağır hasar alan Avcılar'daki binanın yıkımının 'unutulduğu' ortaya çıktı
Marmara Bölgesini vuran 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bina, 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlendi. Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, binanın yıkılmasının unutulduğu yönündeki sözleri ise kafaları karıştırdı. Ektiren, "AFAD tüm ilçelere 'Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?' diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik" dedi. Öte yandan bina sakinleri, güçlendirme yaptıkları yapının sağlam olduğunu öne sürerken, belediye ağır hasarlı binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığını bildirdi.


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