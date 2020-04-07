19 bin müşterinin 14,5 milyarlık kredisini öteledi

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında bireysel ve ticari müşterilerinin kredi ve kredi kartı taksitlerini ertelediklerini belirterek, "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte firmalar bazında ise 19 bin müşterinin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini ötelediklerini bildirdi. Üstünsalih, kredi kartları tarafında da destekleri devreye aldıklarını ve bireysel müşterilerin kredi ve kredi kartı borçlarını üç ay süreyle ertelediklerini söyleyerek, Üstünsalih, 65 yaş altındaki emeklilerin ise maaşlarını ve promosyonlarını ATM'lerden çekebildiklerini hatırlattı.

Abdi Serdar Üstünsalih

KREDİ KARTI BORÇLARI ERTELENDİ

Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterinin 305 milyon lira tutarındaki kredi kartı borçlarını ertelediklerini belirten Üstünsalih, taksit ötelemelerine ilişkin "Toplam olarak baktığımızda; bireysel ihtiyaç, konut, otomobil ve yapılandırma kredilerinin ertelenmesi için 200 bin bireysel müşterimizin, toplam 11 milyar liralık kredi kartı taksitlerinin erteleme işlemlerini gerçekleştirdik" bilgisini verdi.

MÜŞTERİ BAZINDA SINIR

Üstünsalih şu bilgileri verdi: "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte firmalar bazında ise 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik. 21 bin Banko Çek müşterimize 6,5 milyar lira tutarında limiti dolaşıma sunduk. Limit sıkıntısı çekenlere de çözüm getirdik. Bugün itibarıyla yine, 66 bin KOBİ ve ticari müşterimizin kart limitini 774 milyon lira, 54 bin bireysel müşterimizin kart limitini ise 191 milyon lira tutarında arttırdık. Bir süre önce çıkardığımız SKY Limit ürünümüzle müşteri bazında limitler tanımladık. Müşterilerimiz bu limitleri diledikleri gibi kullanabiliyor." "İşe Devam Kredi Desteği"ni açıkladıklarını anımsatan Üstünsalih, salgından ekonomik açıdan olumsuz etkilenen tüm firmaların başvurabildiği İşe Devam Kredi Desteği Paketi'nde tek şartlarının şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları olduğunu belirtti. Üstünsalih, bu paketle, firmalara 3 aylık maaş gideri kadar, ilk 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeyle kredi sunduklarını ifade etti.

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DÜŞÜK GELİRLİLER İÇİN FAİZ ORANI % 0,49

Teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletinin de sağlanabildiğini bildiren Üstünsalih, bu kredinin yıllık faiz oranının yüzde 7,5 olduğunu söyledi. Üstünsalih, şöyle devam etti:

"İşletmelerimiz için bir diğer desteğimiz de çek ödemeleri konusunda. 30 Haziran'a kadar keşide edilmiş çeklerin ödemesi için Hazine destekli KGF kefaleti ile üç ay ödemesiz, 12 ay vadeli, yıllık yüzde 9,5 faiz oranıyla Çek Ödeme Desteği sunuyoruz. 51 bin çiftçimizin kullandığı 'Tarım Kart' limitlerimizi de, çiftçi başına 2 bin liradan az olmamak üzere yüzde 25 oranında artırdık" dedi.

ORTAK HAREKET ETTİK

Üstünsalih konuşmasını şöyle sürdürdü: "3 kamu bankası ortak olarak Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi Paketini açıkladık. Düşük gelirli vatandaşlarımıza 10 bin liraya kadar kredi kullandırımına başladık. Aylık hane halkı geliri 5 bin liranın altında olanlara ilk 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeyle düşük faizlerle temel ihtiyaç desteği sunuyoruz. Bu kredimizin faiz oranı yüzde 0,49. Buradaki amacımız ise bu sıkıntılı günlerden en az şekilde etkilenerek atlatabilmek."

Dijital kanallarımız yoğun ilgi gördü

Abdi Serdar Üstünsalih, salgınla mücadele sürecinde VakıfBank'ın dijital kanalları kullanımlarının değişimine ilişkin olarak dijital ürün ve hizmetlerle, güçlü alt yapılarıyla zorlu durumlara hazır olduklarını ifade etti. Üstünsalih, dijital bankacılık dışında alternatif kanalları kullanan müşterilere de kolaylıklar sağladığını, salgın önlemleri başlar başlamaz, ATM'lerden günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükselttiklerini, para yatırma sınırı ve dijital kanallarda havale ve EFT masraflarını kaldırdıklarını anlattı.

Temassız özelliğini kullanan müşteriler için limitleri 120 liradan 250 liraya yükselttiklerini hatırlatan Üstünsalih, şunları kaydetti: "Kullanımdaki kartlarımızın yüzde 40'tan fazlasıyla temassız ödeme yapılabiliyor. Salgın döneminde dijital kanallarımız da yoğun ilgi gördü. Mart ayında Şubat ayına göre işlem sayısında yüzde 15,30 oranında artış gerçekleşirken, yapılan işlemler ise 34 milyon adet arttı. Çağrılarımız karşılık buldu, ATM üzerinden nakit para çekimleri de yine bu dönemde yüzde 10 azaldı."