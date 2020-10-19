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19 Ekim Döviz fiyatları: Doları fiyatı ne kadar oldu?

Dolar haftaya nasıl başladı?

19 Ekim döviz fiyatları belli oldu. Yatırımcılar haftanın ilk işlem gününde doların fiyatının ne kadar olduğunu, euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. Dolar Merkez Bankası'nın bu hafta içinde açıklayacağı faiz kararı öncesinde 7,92 seviyesinde. İşte yeni haftada dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi AA
19 Ekim döviz fiyatları..
19 Ekim döviz fiyatları..

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 7,9210'dan işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,8501, en yüksek 7,9589 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın hemen altında 7,9332'den tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 7,9210'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 9,2780'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,2515'ten satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,7 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1710 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi inşaat üretimi ve ABD'de NAHB Konut Piyasası Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının gündemin ön sıralarındaki yerini koruduğuna işaret eden analistler, jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de izlendiğini söyledi.

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