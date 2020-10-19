19 Ekim Döviz fiyatları: Doları fiyatı ne kadar oldu? Dolar haftaya nasıl başladı? 19 Ekim döviz fiyatları belli oldu. Yatırımcılar haftanın ilk işlem gününde doların fiyatının ne kadar olduğunu, euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. Dolar Merkez Bankası'nın bu hafta içinde açıklayacağı faiz kararı öncesinde 7,92 seviyesinde. İşte yeni haftada dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 19 Ekim 2020, 09:46 Son Güncelleme: 19 Ekim 2020, 09:51 AA