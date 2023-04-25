192 bine yakın yeni taşıt trafiğe çıktı

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 91,8 artarak 460 bin 910 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 42,4 azalarak 5 bin 859 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 455 bin 51 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 66,6’sı benzin yakıtlı