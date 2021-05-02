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Ekonomi 2 milyon haneye bin 100 TL tam kapanma desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2 milyon haneye bin 100 TL 'tam kapanma' desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, tam kapanma döneminde 2 milyonun üzerindeki haneye bin 100 TL nakdi destek verileceğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
2 milyon haneye bin 100 TL tam kapanma desteği
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Bakan Yanık, destek paketini Twitter hesabından duyurdu. Yanık, yaptığı paylaşımda "2 milyonun üzerinde haneye bin 100'er liralık nakdi destek sağlıyoruz. Tam kapanma döneminde 2 milyar liranın üzerinde sosyal yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Salgının getirdiği bu zor günleri hep birlikte aşacağız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Salgın sürecinde işçimizden sanayicimize, esnafımızdan çiftçimize kadar her kesimi destekledik. Şimdi de; 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programıyla' 2 milyonun üzerinde haneye toplamda 2 milyar TL'yi aşan nakdi destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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