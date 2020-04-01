Ekonomi 2 milyon ihtiyaç sahibine bin TL yardım parası ödenmeye başlandı PTT önünde uzun kuyruklar oluştu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2 milyon ihtiyaç sahibine bin TL yardım parası ödenmeye başlandı: PTT önünde uzun kuyruklar oluştu

İhtiyaç sahibi 2 milyon aileye verilecek olan 1000 TL yardım parasını almak için sabah erken saatlerde Esenyurt’ta bulunan PTT önüne gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile aralarında birer metre mesafe ile içeri alındı. Giriş ve çıkışlarda bariyerler ile önlem alan zabıta ekipleri ise vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları için sık sık uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi İHA
1000 TL yarım paraları ödenmeye başlandı.
1000 TL yarım paraları ödenmeye başlandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan açıklama ilk aşamada 2 milyon aileye sosyal yardım ödemesi yapılacağını duyuran Bakan Selçuk, bu sosyal yardım paralarının 1 Nisan tarihinden itibaren hesaplara PTT üzerinden yatacağı bildirmişti. Yapılan açıklamaların ardından paralar bugün itibari ile hesaplara yatmaya başladı.

İHA
1000 TL yarım paraları ödenmeye başlandı.

PTT ÖNÜNDE TEK TEK SIRAYA GİRDİLER

  • Bunun üzerine Esenyurt’taki Merkez PTT binası önünde parasını almak için bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Zabıta ekipleri ise sosyal mesafeyi korumak adına aralara şerit çekti ve vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu. Ekipler giriş ve çıkışlarda bariyerler ile önlemler aldı. Öte yandan dezenfekte ekipleri ise PTT’nin iç ve dış kısımlarını dezenfekte etti.

Zabıta ekiplerinden Erkan Balcı, “Sosyal mesafe konusunda şeritler ve bariyerler ile önlemler aldık. Vatandaşlarımızı sırayla içeri aldık. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir” açıklamasına yer verdi.

İHA
1000 TL yarım paraları ödenmeye başlandı.

İHA
1000 TL yarım paraları ödenmeye başlandı.

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