Ekonomi20 milyon kişinin maaşı arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AGİ nedir? AGİ ne kadar?

20 milyon kişinin maaşı arttı

Asgari ücretteki yüzde 14.2 artışla birlikte 20 milyon çalışanın asgari geçim indirimi (AGİ) de arttı. Buna göre 2018'de en düşük AGİ 152.21 lira, en yüksek de 258.76 lira oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı AGİ konusunda merak edilen konulara açıklık getirdi.

Haber MerkeziDiğer
Asgari geçim indirimi evlat edinilen çocuklar, nafaka verilenler, anne-babasını kaybeden torunlar dâhil 18 yaşını veya eğitim gören 25 yaşını doldurmamış çocuklar için uygulanıyor.
Asgari geçim indirimi evlat edinilen çocuklar, nafaka verilenler, anne-babasını kaybeden torunlar dâhil 18 yaşını veya eğitim gören 25 yaşını doldurmamış çocuklar için uygulanıyor.

Nafakasını ödemeyen kocanın çocuk indirimi maaşından kesilecek. Evlatlık ve anne-babasını kaybeden torun için de indirimden yararlanılacak. Ücretli doğum iznine çıkıp da ücretinden gelir vergisi kesilenler de indirimden yararlanacak.

YETİM TORUN İÇİN DE AGİ ALINIYOR

Asgari geçim indirimi evlat edinilen çocuklar, nafaka verilenler, anne-babasını kaybeden torunlar dâhil 18 yaşını veya eğitim gören 25 yaşını doldurmamış çocuklar için uygulanıyor. Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin ücretli olması durumunda çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden bağlı olduğun eşin bildirimine dâhil ediliyor. Çocuklar için asgari geçim indiriminden, boşanan eşlerden her ikisinin çalışması durumunda nafakaya hükmedilen eş yararlanabiliyor. Nafaka ödemesine karar verilmesine karşın yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin belgelendirilmesi durumunda çocuklar için indirimden yararlanamayacak.

AİLE DURUMUNU AGİ İÇİN BİLDİRİN

Ücretlilerin, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında "Aile Durumu Bildirimi" ile işverene bildirimde bulunması gerekiyor. Evlenme, ölüm, boşanma gibi değişikliklerin işverene bir ay içinde bildirilmesi gerekiyor. Sabah'ın haberine göre, asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler işverene bildirilen tarih itibariyle uygulanıyor. Doğum nedeniyle ücretsiz izne çıkılan dönemde ücret alınması ve bundan gelir vergisi kesilmesi durumunda indirimden yararlanılabiliyor. Ancak ücretsiz izinli olunan dönemde gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için indirimden yararlanılamıyor.

AGİ NE KADAR?

Bekar: 152.21 lira

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu: 186.66 lira

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu: 228.32

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu: 258.76

Evli, eşi çalışan: 152.21

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu: 175.04

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu: 197.88

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu: 228.32

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu: 243.54

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu: 258.78

Tabloya bak maaşını hesapla
EKONOMİ
Tabloya bak maaşını hesapla

İşte 2018'in emekli maaşları
EKONOMİ
İşte 2018'in emekli maaşları

Memur ve emekliye müjde!
OYNAT01:42
Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


YORUM YAP


ÖNERİLEN VİDEOLAR
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
İran teyakkuzda!
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.
Bunu Gördünüz Mü? Hem Gol Hem Basket Attı
Sosyal medyanın en çok konuştuğu penaltıdan, Kazakistan'da aşırı yağışa rağmen oynanan maça kadar yine çok ilginç görüntüler, Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...


4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu da 'Karadenizli' Patron Bebek
Patron Bebek isimli animasyon filmine Karadeniz şivesiyle dublaj yapıldı. Oğuzhan Uzun isimli kişinin yaptığı dublajlı video görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. 3 bölümden oluşan video serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
‘Dünya’da 2017…
Acı, gözyaşı, mücadele, direniş, ümit ve yolculuk… Özellikle Ortadoğu coğrafyası ve tüm dünyada zulüm, 2017'de de bitmedi!

KAPAT

YUKARI