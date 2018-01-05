Ekonomi2019 sonunda ilk gaz Türkiyeye ulaşacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​ Türk Akımı'nda gazın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

2019 sonunda ilk gaz Türkiye'ye ulaşacak

Türk Akımı Sözcüsü Aslı Esen, doğalgaz boru hattının 15 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek yıllık kapasiteye sahip olduğunu belirterek, iki hattan oluşan projede, ilk hattın Türk kıyılarına mayısta ulaşmasını öngörüp, 2019 sonunda da ilk gazı Türkiye'ye ulaştırmayı planladıklarını söyledi

Haber MerkeziAA
​ Türk Akımı'nda gazın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
​ Türk Akımı'nda gazın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

Esen yaptığı açıklamada, projede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Projenin iki hattında toplam kapasitenin 31,5 milyar metreküp olduğunu hatırlatan Esen, bunun 15,75 milyar metreküpünün doğrudan Türkiye'nin kullanımına açılacağını, geriye kalan kapasitenin ise Avrupa'ya iletileceğini söyledi.

  • Esen, projenin iki hattında toplam 700 kilometrelik inşaatın tamamlandığını kaydederek, toplam uzunluğun bin 860 kilometre olacağını ifade etti.

"Pioneering Spirit" isimli boru döşeme gemisinin günde ortalama 4 kilometre hat inşa ettiğini vurgulayan Esen, "TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi 15 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek yıllık kapasiteye sahip. İki hattan oluşan projede, ilk hattın Türk kıyılarına mayısta ulaşmasını öngörüyoruz. 2019 sonunda da ilk gazı Türkiye'ye ulaştırmayı planlıyoruz" dedi.

Esen, söz konusu projeyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlanacağının altını çizerek, şunları söyledi:

"Nasıl ki Türkiye'nin diğer kaynak ülkelerden gelen doğalgazında kesinti olunca Mavi Akım kullanıldıysa, TürkAkım da enerji güvenliğine ciddi katkı sağlayacak. Öte yandan Avrupa'nın gaz üretimi düşerken tüketiminde bir artış söz konusu. Güneydoğu Avrupa'nın yanı sıra Balkanlar'da gelişmekte olan piyasalar da bu projeden faydalanacak. 2017'nin ilk 11 ayında TürkAkım'dan gazın ulaşmasını öngördüğümüz ülkelerdeki talebin artışı da bu konuda bir kanıt. Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkelerde talep bu dönemde ciddi derecede arttı. Bu da projenin ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor."

  • Esen, projenin Avrupa'ya gidecek kısmı için Bulgaristan ve Yunanistan'la görüşmelerin devam ettiğini anımsatarak, "2019 sonunda ilk gazı Türkiye'ye göndermeden önce bu konuda da bir karar alınacağını öngörüyoruz. Avrupa'da Sırbistan ve Macaristan hükümet düzeyinde ilgi gösterdiler. Şu anda projeyi çevreleyen güzel bir hava var diyebilirim" ifadelerini kullandı.

PROJE YÜKSEK MÜHENDİSLİK STANDARTLARIYLA İLERLİYOR

Esen, projede kullanılan boruların her birinin 9 ton olduğunu ve 39 milimetrelik çelik boru çeperiyle üretildiğini dile getirerek, açık deniz boru hatlarından her birinin, yüksek basınçta doğalgaz taşımak üzere özel olarak tasarlanmış 75 binden fazla borudan oluşacağını kaydetti.

TÜRK AKIMI'NIN İLK HATTI İÇİN ALLSEAS İLE ANLAŞTI

Proje için boruların 4 ayrı firma tarafından üretildiğini belirten Esen, "Pioneering Spirit beklediğimizden daha hızlı bir şekilde döşeme işini gerçekleştiriyor. Mavi Akım dönemine göre tabi ki teknoloji de daha ileri düzeyde. Böyle bir gemi fırtınalı zamanlara, büyük dalgalara karşı da oldukça donanımlı oluyor. Hatta Pioneering Spirit’in boru döşeme hızı günde normal hızı olan 4 kilometreyi aşarken, 1 Kasım 2017'de bir günde 5,15 kilometre boru döşeyerek bir rekora imza attı. Her aşama, yüksek mühendislik ve teknoloji standartlarıyla gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

Allseas şirketine ait "Pioneering Spirit" gemisi, 7 Mayıs 2017'de İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz'e girmiş, 23 Haziran 2017'de de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin geminin çalışmalarını resmen başlatmıştı. Türkiye’nin Ekonomik Münhasır Bölgesi’ne 4 Kasım'da giriş yapan dünyanın en büyük inşaat gemisi olan "Pioneering Spirit", bazı yerlerde 2 bin 200 metre derinlikte boru döşeme faaliyeti gerçekleştiriyor.

TürkAkım'da gaz akışının 2019 yılı Aralık ayında başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya’nın Anapa kentinden Türkiye’nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor.

Projenin deniz bölümünün inşaatı Rus şirket Gazprom'un yüzde 100 iştiraki South Stream Transport B.V. şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.

Memur ve emekliye müjde!
OYNAT01:42
Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


YORUM YAP

ESK'dan askere 28 bin ton et
EKONOMİ
ESK'dan askere 28 bin ton et

4 büyük bankadan Bitcoin'e darbe
EKONOMİ
4 büyük bankadan Bitcoin'e darbe

SPK'dan 'Bilgi Sistemleri' tebliğleri
EKONOMİ
SPK'dan 'Bilgi Sistemleri' tebliğleri

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
İran teyakkuzda!
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.
Bunu Gördünüz Mü? Hem Gol Hem Basket Attı
Sosyal medyanın en çok konuştuğu penaltıdan, Kazakistan'da aşırı yağışa rağmen oynanan maça kadar yine çok ilginç görüntüler, Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...


4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu da 'Karadenizli' Patron Bebek
Patron Bebek isimli animasyon filmine Karadeniz şivesiyle dublaj yapıldı. Oğuzhan Uzun isimli kişinin yaptığı dublajlı video görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. 3 bölümden oluşan video serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
‘Dünya’da 2017…
Acı, gözyaşı, mücadele, direniş, ümit ve yolculuk… Özellikle Ortadoğu coğrafyası ve tüm dünyada zulüm, 2017'de de bitmedi!
Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğunu öğrenen minik Ahmet'in gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.
Dünyanın en sıradışı trafik polisi
Hindistan'da Michael Jackson hayranı bir polis, trafiği dans ederek kontrol ediyor. Sıradışı polisin videoları sosyal medyada oldukça popüler…
Burak Yılmaz'ın takla attığı görüntüler ortaya çıktı
Spor

Burak Yılmaz'ın takla attığı görüntüler ortaya çıktı

Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz’ın Sarıyer’de ölümden döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan hemen önce hızla ilerleyen Yılmaz’ın, aracıyla kaldırıma çarptıktan sonra takla attığı o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Cenk Tosun'un transferi İngiliz taraftarları heyecanlandırdı
Spor

Cenk Tosun'un transferi İngiliz taraftarları heyecanlandırdı

Beşiktaş'tan Premier Lig takımı Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun, İngiltere'nin gündem maddelerinden bir tanesi. Milli futbolcunun Everton'a gelişini yorumlayan taraftarlar oyuncunun bonservis bedeli hakkındaki eleştirilere ilginç tepkiler verdi.
Görenler dehşete düştü
Gündem

Görenler dehşete düştü

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde koruma altında olan ve avlanması yasak olmasına rağmen karaca avlayan kişiye, bin 455 TL idari para ve 3 bin 500 TL tazminat olmak üzere 4 bin 955 TL para cezası uygulandı.
Emre Can Juventus'la anlaştı
Spor

Emre Can Juventus'la anlaştı

Liverpool forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Liverpool'dan ayrılıyor. Adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan genç futbolcu Haziran ayı için İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardı.
En güzel, anlamlı, kısa, resimli, güncel cuma mesajları
Gündem

En güzel, anlamlı, kısa, resimli, güncel cuma mesajları

Yarın 5 Ocak 2018 Cuma. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde, Müslümanlar birbirlerine cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de şimdiden sizler için güzel, anlamlı, resimli, kısa ve özlü cuma mesajlarını derledik. Haberimizde SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp'ta paylaşabileceğiniz, mesaj atabileceğiniz en güncel cuma mesajlarını bulabilirsiniz...

KAPAT

YUKARI