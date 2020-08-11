2020 AGİ ne kadar: Asgari Geçim İndirimi hesaplama
2020 AGİ ne kadar: Asgari Geçim İndirimi hesaplama
Her yıl belirli tarihlerde asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Geçtiğimiz yılın aralık ayında toplanan komisyon yeni ücretin ne kadar olacağını belirledi. Yapılan görüşmeler ile yeni yılda asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de bir o kadar merak ediliyor. AGİ ne kadar oldu? Beker bir işçi ile evli ve çocuklu olan işçilerin alacağı 2020 AGİ ne kadar? Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanıyor?
2020 yılında Asgariücret net 2 bin 324 TL olarak açıklandıktan sonra çalışanları yakından ilgilendiren AGİ ücretleri de belli oldu. 2020 AGİücretleri ne kadar olduğu internette en çok merak edilen konulardan biri oldu.
Asgari ücretin belirlenmesi sonrası, asgari ücret üzerinden belirlenen diğer ödenekler de belli olmaya başladı. AGİ de merak edilen ücretlerden biri. Peki, AGİ nedir?
Asgari geçim indirimi, devlet tarafından çalışana ödenen bir haktır. Çalışana ve çalışanın bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocuklarına ödediği vergi iadesinin, bir başka deyişle yaptığı vergi indiriminin ismi.
Asgari geçim indirimi belirlenirken her bir çalışan için ayrı ayrı değerlendirme yapılır. Çalışanla ilgili farklı kriterler üzerinden belirlenen indirimler devlet tarafından işveren aracılığı ile çalışana ödenir. İşveren asgari geçim indirimine karşılık gelen rakamı her ay çalışanın hesabına düzenli olarak aktarır. İşverenin aylık olarak ödediği bu rakam onun devlete ödemekle yükümlü olduğu gelir vergisinden düşürülür.
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2020 asgari ücretleri belli olduktan sonra milyonlarca çalışan bu kez “AGİ ne kadar?” sorusuna odaklandı.
2020 Asgari ücret ne kadar?
Yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı. Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.
Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık
İşçinin kendisi için yüzde 50
Çalışmayan ve geliri olmayan eş için yüzde 10
Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına yüzde 7 buçuk
Üçüncü çocuk için yüzde 10
Dördüncü ve daha fazla çocuk için yüzde 5’er
indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için yüzde 15’lik orandan işlem görür. yüzde 15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur. Bu oranların toplamı ise yüzde 85’i geçemez.