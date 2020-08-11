2020 AGİ ne kadar: Asgari Geçim İndirimi hesaplama

Asgari ücretin belirlenmesi sonrası, AGİ de merak edilen ücretlerden biri oldu.

2020 yılında Asgariücret net 2 bin 324 TL olarak açıklandıktan sonra çalışanları yakından ilgilendiren AGİ ücretleri de belli oldu. 2020 AGİücretleri ne kadar olduğu internette en çok merak edilen konulardan biri oldu.

Peki, 2020 AGİ ücreti ne kadar oldu?

Bekar, evli, eşi çalışmayan, çocuklu gibi çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişen 2020 AGİ ücretleri nasıl şekillendi? Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanmalı?

Asgari Geçim İndirimi'ne dair merak edilenleri sizler için derledik.

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AGİ nedir?

Asgari ücretin belirlenmesi sonrası, asgari ücret üzerinden belirlenen diğer ödenekler de belli olmaya başladı. AGİ de merak edilen ücretlerden biri. Peki, AGİ nedir?

Asgari geçim indirimi, devlet tarafından çalışana ödenen bir haktır. Çalışana ve çalışanın bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocuklarına ödediği vergi iadesinin, bir başka deyişle yaptığı vergi indiriminin ismi.

AGİ, bekar, evli ve çocuğu olan işçilere göre farklılık gösteriyor.

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Asgari geçim indirimi belirlenirken her bir çalışan için ayrı ayrı değerlendirme yapılır. Çalışanla ilgili farklı kriterler üzerinden belirlenen indirimler devlet tarafından işveren aracılığı ile çalışana ödenir. İşveren asgari geçim indirimine karşılık gelen rakamı her ay çalışanın hesabına düzenli olarak aktarır. İşverenin aylık olarak ödediği bu rakam onun devlete ödemekle yükümlü olduğu gelir vergisinden düşürülür.

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2020 asgari ücretleri belli olduktan sonra milyonlarca çalışan bu kez “AGİ ne kadar?” sorusuna odaklandı.

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2020 Asgari ücret ne kadar?

Yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı. Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

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2020 yılı için merak edilen bir diğer rakam da AGİ oldu. Peki, 2020 yılı için AGİ ne kadar oldu? AGİ'den kimler yararlanabilir?

AGİ, bekar olan bir işçi için 220,73 TL olarak belirlendi.

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2020 AGİ ne kadar?

2020 AGİ tablosu

Bekar 220,73 TL

220,73 TL Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

264,87 TL Evli eşi çalışmayan bir çocuklu 297,98 TL

297,98 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

331,09 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

375,23 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

375,23 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

375,23 TL Evli eşi çalışan 220,73 TL

220,73 TL Evli eşi çalışan bir çocuklu 253,83 TL

253,83 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

286,94 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

331,09 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

353,16 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

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Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanır?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için yüzde 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için yüzde 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına yüzde 7 buçuk

Üçüncü çocuk için yüzde 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için yüzde 5’er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için yüzde 15’lik orandan işlem görür. yüzde 15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur. Bu oranların toplamı ise yüzde 85’i geçemez.

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FOTOĞRAF 15 Asgari ücret 2019 için yüzde 26.05’lık zamla aylık brüt 2558.40 TL oldu. Asgari ücret net olarak 2020.90 TL, günlük brüt ise 85.28 TL olarak açıklandı. Asgari ücretle birlikte AGİ de maaşlara zamlı yansımaya başladı. Gelir Vergisi Kanunu’na göre 2008’den itibaren ücretlerin vergilendirilmesi sırasında AGİ uygulanıyor. Ücret geliri elde eden çalışanların ödeyecekleri gelir vergisi hesaplandıktan sonra belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanan AGİ tutarı, gelir vergisinden düşülüyor. Buna göre yıllık olarak belirlenen brüt asgari ücretin yıllık toplamına bağlı olarak AGİ matrahı belirleniyor. İlk 6 aylık asgari ücret belli olduktan sonra yıla yayılarak hesaplama yapılıyor. Bu oranın AGİ indirim oranı ile çarpılmasıyla iade oranları belli oluyor. Bulunan yıllık tutar yüzde 15’lik gelir vergisi oranı çarpılıyor ve daha sonra 12’ye bölünüyor ve aylık AGİ tespit ediliyor. AGİ’de çalışmayan eş için yüzde 10, 1. için çocuk yüzde için 7.5, 2. çocuk yüzde için 7.5, 3. çocuk için yüzde 10 ve 4. çocuk yüzde 5 ilave alınıyor. Net maaşa yansıtılan AGİ’nin yanı sıra brüt maaşında içinde de kesilen kalemler bulunuyor. 2 bin 558 TL’lik brüt asgari ücret şu kalemlerden oluşuyor: - AGİ dahil net asgari ücret: 2020.59 TL (AGİ bekar ve çocuksuz işçi için 191.85 TL) - Sigorta Prim İşçi Payı: 358.12 TL - İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25.58 TL - Gelir Vergisi: 134.31 TL - Damga Vergisi: 19.42 TL ÜCRETSİZ İZNE AYRILAN AGİ ALIR MI? Aylıksız izinde ücretlinin herhangi bir şekilde işvereninden aylık maaş alması söz konusu değildir. Dolayısıyla, aylık maaş ödemesi olmadığı için, ödenmeyen ücret üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması da söz konusu değildir. Sonuç olarak, aylıksız izine ayrılan hizmet erbabının asgari geçim indirimden yararlanması mümkün değildir. İşte 2019 yılında maaşlara yansıyan AGİ rakamları.. Bekarlar için AGİ 191.85 TL, Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL, Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL, Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL, Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL, Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL, Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL, Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL, Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL, Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR? Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi. AGİ maaşlara zamlı olarak yansıdı Asgari ücrete yılbaşında gelen zamla birlikte asgari geçim indirimi de (AGİ) maaşlara zamlı olarak yansımaya başladı. Bekar bir işçi için 191.88 TL olan AGİ, çocuk sayısı ve eşin çalışma ve çalışmama durumuna göre değişiyor.

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