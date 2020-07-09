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Ekonomi 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?

2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere, iki bayram öncesinde ikramiye veriliyor. 2020 emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu ay 12 milyonu aşkın emekli hem zamlı maaşlarını hem de Emekli bayram ikramiyesini alacaklar. Haberimizde emekli maaşı ile birlikte emekli kurban bayramı ikramiyesi hakkında detayları öğrenebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Türkiye'de bulunan yaklaşık 12 milyon emekli, yılda iki kez bayram önceleri ikramiye alıyor.

Önceki yıllarda emeklilere verilen bayram ikramiyesi 1000 lira. Ramazan Bayramı için de emeklilere 1000 lira ikramiye verildi.

İKRAMİYELERİN 27-30 TEMMUZ TARİHİNDE YATIRILMASI BEKLENİYOR

Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli ikramiyesi kapsamı genişliyor
OYNAT 01:54
Emekli ikramiyesi kapsamı genişliyor
Hükümet, bahar paketiyle 13 milyon emeklinin yüzünü güldürdü. Paketten bir müjde daha çıktı. Buna göre, çeşitli kurumların sandıklarından emekli olanların da iki bayramda biner lira öngörülen emekli ikramiyesinden yararlanması sağlanacak.



KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.

Emeklilik ikramiyesi artıyor
EKONOMİ
Emeklilik ikramiyesi artıyor

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  • Kurban Bayramı 1. günü: 31 Temmuz 2020
  • Kurban Bayramı 2. günü: 1 Ağustos 2020
  • Kurban Bayramı 3. günü: 2 Ağustos 2020
  • Kurban Bayramı 4. günü: 3 Ağustos 2020

Kılıçdaroğlu,
OYNAT 00:17
Kılıçdaroğlu, "Göreviniz namussuz siyaset yapanlara sahip çıkmaktır"
CHP grup toplantısında kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, emekliye her bayram verilecek 1000 lira ikramiye üzerinden iktidarı eleştirirken, emeklilerden şu sözlerle oy istedi, "Göreviniz namussuz siyaset yapanlara sahip çıkmaktır."

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

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