2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Türkiye'de bulunan yaklaşık 12 milyon emekli, yılda iki kez bayram önceleri ikramiye alıyor.
Önceki yıllarda emeklilere verilen bayram ikramiyesi 1000 lira. Ramazan Bayramı için de emeklilere 1000 lira ikramiye verildi.
İKRAMİYELERİN 27-30 TEMMUZ TARİHİNDE YATIRILMASI BEKLENİYOR
Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
- Kurban Bayramı 1. günü: 31 Temmuz 2020
- Kurban Bayramı 2. günü: 1 Ağustos 2020
- Kurban Bayramı 3. günü: 2 Ağustos 2020
- Kurban Bayramı 4. günü: 3 Ağustos 2020
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.