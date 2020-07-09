2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak? 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu ay 12 milyonu aşkın emekli hem zamlı maaşlarını hem de emekli bayram ikramiyesini alacaklar. Haberimizde ikramiyeler hakkında detayları öğrenebilirsiniz.

Haber Merkezi 09 Temmuz 2020, 15:21 Son Güncelleme: 09 Temmuz 2020, 15:40 Yeni Şafak