Kadın ya da erkek tüm çalışan insanların büyük bir heyecanla beklediği ve ömürlerinin geri kalanında rahat bir hayat yaşamak için dört gözle beklediği emeklilik yaş itibariyle farklılık gösterebiliyor.

Prim gün sayısı, çalışılan yıl gibi belirli kriterleri yerine getirenler ancak emekliliğe hak kazanabiliyor.

Peki, 2020 emeklik yaşı kaç? Emekli olma şartları nelerdir? Kadın ve erkekler arasında nasıl farklar var? Türkiye'de emeklilik yaşı kaç?

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Emeklilik yaşıyla ilgili merak edilen tüm soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. Bunun dışında emeklilik yaşını kişi kendi de hesaplayabilir.

2020 emeklik yaşı kaç?

Emekli olabilmek için aranan yaş, prim günü ve sigortalı olma süresi gibi şartlar kadınlar ve erkeklerde farklılık gösterebilmekte. Erkelerde emeklilik yaşı sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi ile alakalı değişiyor.

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Erkeklerde emeklilik yaşı

08.09. 1976’dan önce sigortalılık süresi başlayan erkekler; 55 yaşını ve en az 5 bin prim gününü doldurmuş olmalı, 55 yaşını doldurmamış olanlar 25 yıl sigortalı olup yine en az 5 bin gün prim ile malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirmiş olmalılar.

Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 08.09.1999 günü ve sonrası olan erkek sigortalılar; 60 yaşını ve en az 7 bin prim gününü doldurmuş olmalılar.

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8.09.1999 yılı sonrası sigorta başlangıcı olanların sigortalılık süre şartı bulunmamakta. 7 bin iş günü ve 60 yaş şart yeterli. 60 yaşını geçen, 25 yıl sigortalı olan ve en az 4 bin 500 gün prim ödeyen çalışanlar da emekli olabilirler.

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Kadınlar, 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olduysa 58 yaş ve 7 bin 200 gün şartı ile emekli olunabiliyor.

Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 01.05.2008 günü ve sonrası olan erkek sigortalıların normal emeklilik şartları:

Sigortalılıklarını 7 bin 200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo şu şekilde;

1)- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş

2)- 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan için 62 yaş

3)- 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan için 63 yaş

4)- 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan için 64 yaş

5)- 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan için 65 yaş

6)- 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan için 65 yaş

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SSK’dan 5 bin 400 gün ile emeklilik şartları:

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4A bendi yani SSK kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5 bin 400 gün olarak uygulanır.

Emeklilik yaşlarının tespiti 5 bin 400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.

Diğerleri ise:

– 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5 bin 400 günü tamamlayan erkekler 64 yaş

– 01.01.2038 gününden sonra 5 bin 400 günü tamamlayan erkekler için 65 yaş olarak uygulanır.

Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5 bin 400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

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Kadınlarda emeklilik yaşı

Kadınların emeklilik yaşı da erkeklerde olduğu gibi işe giriş tarihine göre farklılık göstermekte. 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olunduysa 58 yaş ve 7 bin 200 gün şartı ile emekli olunabiliyor. Ancak bu tarihlerdeki önemli ayrıntı, emekliliği hak etmek için 7 bin 200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olunması gerekiyor.

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3 bin 600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini;

– 23.05.2002 tarihi öncesinde tamamlamış durumunda 50 yaşında,

– 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasındaysa 52 yaşında,

– 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasındaysa 54 yaşında,

– 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasındaysa 56 yaşında,

– 24.05.2011 tarihinden sonraysa 58 yaşında, 3 bin 600 gün ile emekli olunabilir.

Eğer sigortalı olma tarihi 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasındaysa, 4 bin 500 iş günü 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşını tamamlamanız durumunda SSK yaş haddinden emekli olunabilir.

SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5 bin 400 gün 61 yaşı tamamlanmış olunmasıyla emekli olaya hak kazanılır. Ancak bu tarihten sonra girişi olanlar kademeli geçişe tabi. 400 günden 61 yaşında emekli olabilmek için 5 bin 400 günü 31.12.2035'e kadar tamamlanmış olması gerekli.

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