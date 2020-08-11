Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi 2020 engelli maaşı ne kadar Kimler engelli aylığı alabilir?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2020 engelli maaşı ne kadar: Kimler engelli aylığı alabilir?

2020 engelli maaşı ne kadar: Kimler engelli aylığı alabilir?

Engellilerin ekonomik darlığı düşmemeleri için devlet tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sağlanan bir sosyal yardım olan engelli aylığı için kişilerin bazı şartları taşıması gerekiyor. Sağlık kurulu raporuyla tespit edilmiş ve asgari yüzde kırk engeli olan vatandaşlara bağlanan engelli maaşı, engel yüzdesine göre hesaplanıyor. Peki, yapılan güncellemeler ile 2020 engelli maaşı ne kadar?Kimler engelli aylığı alabilir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilerin aylığı 567.00 TL’ye yükseldi.
Yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilerin aylığı 567.00 TL’ye yükseldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerekli şartları taşıması durumunda engellilere, engelli maaşı, yine gerekli şartları taşımaları durumunda da engelli bakım maaşı ödemesi yapıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, sosyal yardımlara da zaman yapıldı. Engelli aylığı da böylece zamlanmış oldu.

2020 engelli maaşına zam yapıldı mı?

2020 yılının ilk altı aylık enflasyon rakamlarına göre, sosyal yardımlarda yüzde 5.75 oranında artış yapıldı. Peki, 2020 engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli aylığı kimlere veriliyor?

Bakanlık duyurdu: Evde bakım ücretleri yükseltildi
EKONOMİ
Bakanlık duyurdu: Evde bakım ücretleri yükseltildi

Engelli aylığı alma şartları

Devlet, 5 milyon engelli vatandaşa engel durumuna göre maaş desteği sağlıyor. Bunun şartları ise

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriterinin olması,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporunun bulunması gerekiyor. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Peki, 2020 engelli maaşı ne kadar oldu?

Yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilerin maaşı 854 TL, üç aylık 2 bin 562 TL'ye çıktı.

Engelli aylığı kimlere verilir?
EKONOMİ
Engelli aylığı kimlere verilir?

2020 engelli maaşı ne kadar oldu?

Asgari yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük vatandaşlara 2020’nin ilk yarısında 805 lira engelli aylığı ödeniyordu. Yeni zamlarla birlikte yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilerin aylığı 567.00 TL’ye yükseldi. Üç aylık toplamı ise bin 701 TL oldu. Yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilerin maaşı ise 854 TL, üç aylık 2 bin 562 TL'ye çıktı.

Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemeleri Kurban Bayramı'ndan önce yapılacak
EKONOMİ
Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemeleri Kurban Bayramı'ndan önce yapılacak

Yaşlı ve engelliye şefkat eli
EKONOMİ
Yaşlı ve engelliye şefkat eli

2020 engelli maaşı ne kadar: Kimler engelli aylığı alabilir?
EKONOMİ
2020 engelli maaşı ne kadar: Kimler engelli aylığı alabilir?

2020 dul ve yetim aylığı ne kadar?
EKONOMİ
2020 dul ve yetim aylığı ne kadar?

2020 AGİ ne kadar: Asgari Geçim İndirimi hesaplama
EKONOMİ
2020 AGİ ne kadar: Asgari Geçim İndirimi hesaplama

2020 yaşlılık (65 yaş) maaşı ne kadar?
EKONOMİ
2020 yaşlılık (65 yaş) maaşı ne kadar?

Abone Ol Google News
İyi ki varsın Eren

İyi ki varsın Eren

Şehit Eren Bülbül, mezarı başında dualarla anıldı.
Korsan taksicilerden yeni yöntem

Korsan taksicilerden yeni yöntem

​Aylık 10 bin lira ilanıyla çalışacak şoför arıyorlar...
Bundan taviz vermeyiz

Bundan taviz vermeyiz

​Bakan Çavuşoğlu'ndan net Doğu Akdeniz mesajı.

O sene bu sene

O sene bu sene

Müjdeli haber geldi, Fenerbahçe atağa geçti.

Benim hatamı yapmayın

Benim hatamı yapmayın

​Fenerbahçeli eski futbolcu koronavirüse yakalandı
14 ile yağış uyarısı

14 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Yeni bir<br>felaket önlendi

Yeni bir
felaket önlendi

​Dere kenarında yapılan ıslahlar sonuç verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.