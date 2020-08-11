2020 engelli maaşı ne kadar: Kimler engelli aylığı alabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerekli şartları taşıması durumunda engellilere, engelli maaşı, yine gerekli şartları taşımaları durumunda da engelli bakım maaşı ödemesi yapıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, sosyal yardımlara da zaman yapıldı. Engelli aylığı da böylece zamlanmış oldu.

2020 engelli maaşına zam yapıldı mı?

2020 yılının ilk altı aylık enflasyon rakamlarına göre, sosyal yardımlarda yüzde 5.75 oranında artış yapıldı. Peki, 2020 engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli aylığı kimlere veriliyor?

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Engelli aylığı alma şartları

Devlet, 5 milyon engelli vatandaşa engel durumuna göre maaş desteği sağlıyor. Bunun şartları ise

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriterinin olması,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporunun bulunması gerekiyor. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Peki, 2020 engelli maaşı ne kadar oldu?

Yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilerin maaşı 854 TL, üç aylık 2 bin 562 TL'ye çıktı.

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2020 engelli maaşı ne kadar oldu?

Asgari yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük vatandaşlara 2020’nin ilk yarısında 805 lira engelli aylığı ödeniyordu. Yeni zamlarla birlikte yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilerin aylığı 567.00 TL’ye yükseldi. Üç aylık toplamı ise bin 701 TL oldu. Yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilerin maaşı ise 854 TL, üç aylık 2 bin 562 TL'ye çıktı.

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