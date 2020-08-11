2020 yaşlılık (65 yaş) maaşı ne kadar?

Memur maaşı endeksine bağlı olarak 65 yaş aylılığının da ne kadar olduğu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Bazı vatandaşların habersiz olduğu 65 yaş aylığı, düzenli herhangi bir geliri olmayan veya sosyal güvenceden yararlanamayan yaşlılara veriliyor.

SGK güvencesi bulunmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, 2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumundan ( SGK) aylık bağlanıyor.

Amaç ise halk arasında yaşlılık aylığı olarak geçen 65 yaş aylığı devlet desteği yaşlı vatandaşların haklarını gözeterek muhtaç duruma düşmelerini önlemek.

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65 yaş aylığı nasıl güncelleniyor?

65 aylık maaşı memur maaşlarına göre güncelleniyor. İlk 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasıyla emeklilerle beraber 65 yaş aylığı alanların da maaşlarında artış oldu.

Maaş katsayısı artışı memur olan ve olmayanlara yapılan birçok ödemeyi değiştirdi.

65 yaş maaşının ilk şartı adı üzerinde olduğu gibi 65 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

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Memur maaş katsayısına endeksli olan 65 yaş aylığı temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranına göre güncellendi. Peki, son güncellemeyle 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

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65 yaş aylığı nedir?

2022 Sayılı Kanuna göre çalışmayan, aylık almayan, geliri olmayan ve 65 yaşını dolduran vatandaşlara bağlanan 65 yaş aylığı, yanlış gelir beyanı, sahte belge vb. durumlarda hemen kesiliyor. Enflasyon farkı gözetilerek her sene zam yapılıyor. 65 yaş aylığı önceki yıllarda mart, haziran, eylül ve aralık dönemlerinde ödeniyordu. 2020 yılı itibariyle her ay ödenmeye başlandı. Peki, 2020 yılında 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

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65 yaş aylığı ne kadar?

Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısının ikinci 6 ay için güncellenmiş rakamı henüz yayımlanmadı. Bu nedenle 65 yaş aylığındaki net rakamı şu an bilinmiyor. Fakat memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 65 yaş aylığı yaklaşık 711 TL olacağı öngörülüyor. Bu şekilde 65 yaş aylığı 672 TL’den 711 TL’ye yükselmiş olacak.

65 yaş aylığı alacak kişilerde aranan diğer bir şart aylık gelir durumunun 701 liranın altında olması.

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65 yaş aylığını alabilmek için şartlar neler?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak - 65 yaşını doldurmak

65 yaşını doldurmak -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında bir sosyal güvence olmaması (4A/SSK, 4B/BAĞ-KUR, 4C, Emekli Sandığı)

-SGK'den dul, yetim maaşı vb. aylıklar almamak

-SGK'ye kişi adına kısa ya da uzun sigorta kollarına dair prim ödemesi yapılmaması

-Bir işte çalışmamak

-Düzenli gelirin olmaması (nafaka, yardım ödemesi vb.)

-Hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması (2020 için asgari sınır 701 TL)

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65 yaş aylığı alabilmek için kaymakamlıklardan ve kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınabilecek muhtaç belgesi başvurusunda bulunulması kişinin avantajlı olması sağlayacak.

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OYNAT 06:54 Yaşlılık aylığı ile bayram ikramiyesi ödemesindeki incelikler Nihayet yaşlılara yapılacak aylık ile emeklilere yapılması öngörülen bayram ikramiyesi kanunlaşarak mutlu sona ulaşıldı. Hiç beklenmedik bir anda milyonlarca emekli bayram öncesi sevindirildi.



Bu çerçevede, 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun'la Sosyal Güvenlik Kurumu'nca bu kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenecektir. Yine bu kanunla 65 yaş aylığı olarak bilinen aylıkta da ciddi artış yapılmıştır. Bu ödemelerin yapılmasında gözden kaçan bazı ince noktalar vardır. Bu yazımızda bu konuyu açıklamaya çalışacağız.

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