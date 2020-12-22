Her yıl olduğu gibi 2021 yılı için de asgari ücret zammı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu oldu. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonundan gelecek olan haber, hem işveren hem de işçi tarafından büyük bir merakla bekleniyor. TÜİK, 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi. 2021 asgari ücret ne kadar olacak merak eden vatandaşlar, asgari ücretin belli olma tarihini araştırıyor. Peki 2021 yılında asgari ücret zammı ne olacak? 2021 asgari ücret artışı ne kadar? 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Tüm detaylar haberimizde...

EKONOMİ TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda önerisini sundu. TÜİK, 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi. 2021 asgari ücret kararı için bir toplantı daha yapılacak. Henüz karar toplantısı için net tarih verilmedi.

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EKONOMİ Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı

2021 asgari ücret zam oranları

- Yüzde 9 zam: 2533.16 TL

- Yüzde 10 zam: 2556.4 TL

- Yüzde 11 zam: 2579.64 TL

- Yüzde 12 zam: 2602.88 TL

- Yüzde 13 zam: 2626.12 TL

- Yüzde 14 zam: 2646.36 TL

- Yüzde 15 zam: 2672.6 TL

- Yüzde 16 zam: 2695.84 TL

- Yüzde 17 zam: 2719.08 TL

- Yüzde 18 zam: 2742.32 TL

- Yüzde 19 zam: 2765.56 TL

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EKONOMİ 2021 yılı asgari ücretinde gözler üçüncü toplantıda

Asgari ücret birinci toplantısında ne oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından Bakan Selçuk açıklama yaparak, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum. Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." dedi.

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Asgari ücret ne zaman belirlenecek?

Bugün tespit komisyonunun üçüncü toplantısı işçi sendikasının ev sahipliğinde yapıldı. Son fiyatlar masaya yatırılacak. Bu toplantıdan kararın çıkmaması halinde 23-30 Aralık tarihleri arasında 2021 asgari ücret zammı açıklanmış olacak.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret şu an net 2 bin 324 lira olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret ise komisyon, dengeli bir asgari ücret belirlenmesini ön görülüyor. Koronavirüs sebebiyle bu yıl komisyon, toplantılarını online olarak gerçekleştiriyor.