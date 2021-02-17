2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek: Mazot gübre desteği ne kadar oldu? Çiftçi destekleme ödemesi başvurusu nasıl yapılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gübre desteği açıklaması
Bugün gerçekleşen toplantı için bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar kuruluna verdiği brifing değerlendirildi, önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında gübre desteği ile ilgili de önemli bilgiler verdi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda başta koronavirüs (Kovid-19) olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konular ele alındı. Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda önlemler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
İki müjde
"Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz."
Mazot gübre desteği ne zaman verilecek?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemelerinin 2021 takvimi araştırılıyor henüz belli olmadı. 2020 yılında mazot gübre destek ödemeleri mart-nisan ayları içerisinde yapılacak.
Tarımsal destek ödemelerinden faydalanabilmek için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Kayıt varsa mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazarak, Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmek gerekiyor.
REKLAM
Dilekçe müdürlüğe teslim edildikten sonra başvurunun onaylanmasıyla destek ödemesi almaya hak kazanılır. Sonrasında destek tutarı banka hesabına aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının yüzde 50' si tutarında oluyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEK ALMA ŞARTLARI
Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.
Bu şartlar;
-Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.
-Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.
-Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.
-50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.
-Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.
-Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL'si devlet tarafından karşılanacak.
-Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.