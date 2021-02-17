Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gübre desteği açıklaması

Çalışmanın ve üretmenin kendilerine ve ülkeye fayda sağladığını belirten Çiftçi Tuğ, Biz çalışmak istiyoruz. Üretmek, üretirken etrafımızda ihtiyacı olan arkadaşların faydalanmasını istiyoruz. Ekonomiye katkımız olsun, kendimiz faydalanırken ülkemize de faydamız olsun istiyoruz. Bunun içinde destek bekliyoruz. Biz mantar üreticileri olarak Türkiye genelinde en büyük problemimiz, iklimlendirme koşullarını sağlarken enerjiyi çok yüksek kullanıyoruz. Dolayısıyla elektrik faturalarımız çok yüksek geliyor. Bu konuda bize Tarım Bakanlığı’mızın ve diğer yetkililerimizin desteği olmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı.