Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğandan gübre desteği açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek: Mazot gübre desteği ne kadar oldu? Çiftçi destekleme ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gübre desteği açıklaması

Bugün gerçekleşen toplantı için bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar kuruluna verdiği brifing değerlendirildi, önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında gübre desteği ile ilgili de önemli bilgiler verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda başta koronavirüs (Kovid-19) olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konular ele alındı. Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda önlemler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Üretimi az olan ürüne teşvik
EKONOMİ
Üretimi az olan ürüne teşvik

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

İki müjde

"Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.

  • Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz."

Mazot gübre desteği ne zaman verilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemelerinin 2021 takvimi araştırılıyor henüz belli olmadı. 2020 yılında mazot gübre destek ödemeleri mart-nisan ayları içerisinde yapılacak.

Hibe ile başladığı işte taleplere yetişemiyor: Tam donanımlı üretim tesisi kurmak istiyor
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Çarşamba ilçesine bağlı Beyyenice Mahallesi’nde yaklaşık 5 yıldır kültür mantarı üretimi yapan genç kadın girişimci Emine Tuğ, kültür mantarına talebin çok olması nedeniyle talepleri karşılama noktasında bazı zorluklar yaşadığını ve otomasyonlu bir mantar üretim tesisi oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Kadın girişimci Emine Tuğ, mahallesinde ikamet eden kadınlara da iş alanı oluşturmanın büyük gururunu yaşadığını paylaşırken, üretim alanında destek beklediğini de aktardı.
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Genç girişimci olarak 2016 yılından bu yana kültür mantarı yetiştiriciliği yapan Emine Tuğ, 2016 yılında Tarım Bakanlığımızın sunmuş olduğu Genç Çiftçi Hibe projeleriyle birlikte başvuru yaptık. Yaklaşık 5 yıldır üretim yapıyoruz. İşimden memnunum. Çok güzel gidiyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşırız. Hedefim, kapasitemizi büyüterek tam donanımlı, otomasyonlu bir tesis kurmak. Çünkü ürüne talep çok fazla, ama maalesef bizde her gün mantar olmadığı için talepleri karşılayamıyoruz. Yaz döneminde talepler yarı yarıya düşüyor. Şuan sezonu olduğu için çok talep var dedi.
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Alınan desteklerden dolayı büyük fayda sağladıklarını kaydeden Tuğ, 2016’da Genç çiftçiden 28 bin 800 Türk Lirası destek aldık. 2017 yılında, Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi’nin ’Can Suyu’ projesi vardı. Mantar üreticilerine 10 ton kompos desteği sağlamışlardı. Bize çok faydası oldu. Çünkü diğer tesisin yeni kurulumu yapılmıştı. Maddi anlamda sıkıntı yaşıyorduk. Sermaye olarak baya desteği olmuştu. 2018 yılında diğer tesisi kurduk. Genç Çiftçi projeleriyle birlikte kurmuştuk. Bu şekilde kapasitemizi gittikçe arttırıyoruz şeklinde konuştu.
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Çalışmanın ve üretmenin kendilerine ve ülkeye fayda sağladığını belirten Çiftçi Tuğ, Biz çalışmak istiyoruz. Üretmek, üretirken etrafımızda ihtiyacı olan arkadaşların faydalanmasını istiyoruz. Ekonomiye katkımız olsun, kendimiz faydalanırken ülkemize de faydamız olsun istiyoruz. Bunun içinde destek bekliyoruz. Biz mantar üreticileri olarak Türkiye genelinde en büyük problemimiz, iklimlendirme koşullarını sağlarken enerjiyi çok yüksek kullanıyoruz. Dolayısıyla elektrik faturalarımız çok yüksek geliyor. Bu konuda bize Tarım Bakanlığı’mızın ve diğer yetkililerimizin desteği olmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı.
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Genç girişimci Emine Tuğ’un kültür mantarı üretim tesislerinin kendileri için mahallelerinde önemli bir iş kapısı olduğunu söyleyen Zübeyde Atasoy ise 3 senedir burada çalışıyorum. İşimden çok memnunum. İş yerim evime yakın, hem çocuklarımla ilgilenip, işimi görüp burada da çalışma imkanım oluyor” dedi.
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Hibe ile başladığı işte taleplere yetişemiyor: Tam donanımlı üretim tesisi kurmak istiyor
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 yıla yakındır kültür mantarı yetiştiriciliği yapan Emine Tuğ, taleplere yetişememesi nedeniyle tam donanımlı bir üretim alanı oluşturmak istiyor.

DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Tarımsal destek ödemelerinden faydalanabilmek için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Kayıt varsa mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazarak, Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmek gerekiyor.

Sulamada kademeli model
EKONOMİ
Sulamada kademeli model
  • Dilekçe müdürlüğe teslim edildikten sonra başvurunun onaylanmasıyla destek ödemesi almaya hak kazanılır. Sonrasında destek tutarı banka hesabına aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının yüzde 50' si tutarında oluyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEK ALMA ŞARTLARI

Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.

  • Bu şartlar;
  • -Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.
  • -Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.
  • -Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.
  • -50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.
  • -Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.
  • -Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL'si devlet tarafından karşılanacak.
  • -Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütüne kınama yapmaya dilleri varmayanları ibretle takip ediyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütüne kınama yapmaya dilleri varmayanları ibretle takip ediyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet sizden terör yandaşlığının hesabını soracak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet sizden terör yandaşlığının hesabını soracak
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