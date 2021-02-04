​Üretimi az olan ürüne teşvik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Likoğlu, Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan ve muhabirimiz Yasemin Asan’ın gıda fiyatlarından kuraklığa, tarım desteklerinden sulama projelerine sorularını yanıtladı. Bakan Pakdemirli, özetle şunları söyledi:
- Koronavirüs salgını tüm dünyada tarım ve gıda piyasalarını önemli düzeyde etkiliyor. Bütün dünyada sağlıktan sonra ikinci problem gıdadadır. Güney Amerika ve Karadeniz havzasındaki kuraklık, Çin, Hindistan gibi ülkelerin yüksek ürün talepleri ile birlikte son bir yıl içerisinde küresel piyasalarda tarım emtia fiyatları arttı. Tabi ki dünyadaki bu süreçten ülkemiz de etkilenmiş olup, aldığımız tedbirler ile hem üretim artırılmış ve sürdürülebilir kılınmış hem de tüketicin bundan etkilenmesi minimize edildi. Türkiye’nin dünya ülkelerine göre daha üstün performansı var. Pandemi, kuraklık ve emtia fiyatlarındaki artışları sıkı takip ediyoruz.
MAYIS SONRASI OYNAKLIK AZALACAK
Perakende fiyatlarındaki oynaklıkları takip ederek gereken önlemleri almaktayız ve almaya devam edeceğiz. Bakanlığımız TÜFİS sitemi ile fiyat hareketliliği günlük takip ediyor. TMO hububat, bakliyat ve yağlı tohumda stokları ve bağlantıları yeterli olup, piyasa regülasyonu yapıyor. Yılın ikinci yarısında pandemi etkisinin azalması ile gıda fiyatlarında oynaklığın azalacağı ve normalize olması beklentisi içerisindeyiz. Mayıs ayından itibaren bu seyrin daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Üretici fiyatı, hal ve perakende fiyatları sürecinde fiyat artıracak unsurları ortadan kaldırmaya devam ediyoruz.
MANUELİNİ 2,5 YIL ÖNCE KURDUK
- Erken uyarı sistemi kuruluyor. Aslında biz manuelini kurduk. Gıda komitesindeki sistem hazır olana kadar biz takibimizi yapıyoruz. Biz 50 ürünü, 2,5 yıldır sıkı takip ediyoruz. Belli ürünlerle ilgili geçen sene ciddi tedbirler aldık. Limon kasalarını gelip attılar. Türkiye’deki limon stokunu takip ediyoruz. Türkiye’deki limon stoku ancak hasada kadar yetiyordu. İhracatına müsaade etmiş olsaydık, depolar boşalacak, tekrar limonu ithal etmiş olacaktık. İthal edeceğimiz tek ülke Arjantin, 5 dolardan almamız gerekecekti. Biz 3-4 dolara satacaktık. İzne bağlayarak, ihracat izin vermedik. Her yıl patates, soğan ilgili bir durum çıkardı. Geçen sene de çıkmak üzereydi, ihracatını izne bağladık, tam hasadın başladığı noktada ihracat izni verdik. Yeni kurulacak kısmı elektronik ve otomotizo olacak kısmı. Ne zaman hangi durumda ne yapılacağını ortaya konulacak bir sistem olacak.
PLANLI ÜRETİM ARTACAK
Ülkemizde, stratejik tarımsal ürünlerin üretiminin havzalara göre planlanarak yönlendirilmesi, bitkisel üretimin artırılması, verim ve kalitenin yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesi, üreticilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi, kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, ileriye dönük projeksiyonların yapılması, sanayiye yönelik kaliteli ham madde temini ve ürünlerin uluslararası rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. Havza bazlı destekleme modeli ile ülkemiz açısından stratejik önem arz eden ürünlerde ülkemiz ihtiyaçlarını kendi kaynaklarımızdan karşılamak üzere havzalarda ürün desenleri belirlenerek üretim planlaması yapılmaktadır.
YENİ DESTEK MODELİ
- Arzuladığımız ve geçmek istediğimiz destekleme sistemi var. Eğer ona geçebilirsek tamamen planlamaya yönelik olacak. Çiftçi önce ben bunu ekeceğim, dikeceğim, diyecek. 10 çiftçi bunu ekti sen o ürünü ekme, bir dur, bu kadarlık ürün yeterli diyeceğimiz bir noktaya geleceğiz. Kayıtlı çiftçinin artması gerekiyor. Kayıtlı çiftçi olmayan ama ekip biçenler de var. Bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı ile bu yeni destek sistemi ile görüşeceğiz. Daha iyi bir planlamaya yol açacak, bir destek üzerine çalışılıyor. Çiftçiden ne ekeceğini önceden öğreneceğiz, eğer yeteri kadar ekim varsa çiftçiyi başka ürüne yönlendireceğiz. Daha iyi bir planlamaya yol açacak destekleme sistemi üzerine gıda komitesi ile çalışıyoruz. Fazla üretimin önüne geçeceğiz hem de ihmal edilen az üretilen ürüne teşvik vereceğiz.
Türkiye, kendi kendine yeterli bir ülkedir. Dünyada onuncu, Avrupa’da birinci ülkeyiz. 5 küsur milyar dolar artısı var. Stratejik olarak üretilmesi gereken ürünleri üretmemiz gerekiyor. Kaynakları da ona göre ayarlamalıyız. Suya odaklı üretim yapmamız lazım. Stratejik ürünlerin hepsini üretim diyorsak sulama yatırımlarını tamamlamamız gerekiyor. Türkiye topraklarını nasıl daha verimli eksin ki tarım hasılasını biraz daha yükseltsin. Doğru planlama ile Türkiye yüzde 8-10 arasında üretimini artırabilir.
DİTAP üzerinden anlaşmalı tarım
- Dijital Tarım Pazarı (DİTAP), sisteminde 165 bin alıcı/satıcı üye bulunduğunun bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti: “Gerçekleşen işlem hacmi 160 milyon TL’dir. Bakanlıkça belirlenecek ürünlerde ürettiği ürünleri DİTAP üzerinden sözleşmeli usulde pazarlayan üreticilere ve temin ettikleri besilik erkek sığırlara ilişkin DİTAP üzerinden satış sözleşmesi düzenleyen üreticilere Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) desteği ödemesi yapılacak. Çiftçi, DİTAP ile ürünün fiyatını bilerek ekim yapacak. Belli bir zaman sonra bir istatistik oluşacak.”