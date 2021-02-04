​Üretimi az olan ürüne teşvik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Likoğlu, Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan ve muhabirimiz Yasemin Asan’ın gıda fiyatlarından kuraklığa, tarım desteklerinden sulama projelerine sorularını yanıtladı. Bakan Pakdemirli, özetle şunları söyledi:

2019-2020 döneminde tespit edilen atıl tarım arazisi büyüklüğü yaklaşık 2 milyon hektar. Atıl arazilerin üretime kazandırılması amacıyla sürdürdüğümüz mevzuat çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Atıl tarım arazilerinin tespiti ve nasıl üretme kazandıracağımız ile ilgili yol haritamız belli. Bu alanları tarımsal üretim yapılabilir hale getireceğiz.

Koronavirüs salgını tüm dünyada tarım ve gıda piyasalarını önemli düzeyde etkiliyor. Bütün dünyada sağlıktan sonra ikinci problem gıdadadır. Güney Amerika ve Karadeniz havzasındaki kuraklık, Çin, Hindistan gibi ülkelerin yüksek ürün talepleri ile birlikte son bir yıl içerisinde küresel piyasalarda tarım emtia fiyatları arttı. Tabi ki dünyadaki bu süreçten ülkemiz de etkilenmiş olup, aldığımız tedbirler ile hem üretim artırılmış ve sürdürülebilir kılınmış hem de tüketicin bundan etkilenmesi minimize edildi. Türkiye’nin dünya ülkelerine göre daha üstün performansı var. Pandemi, kuraklık ve emtia fiyatlarındaki artışları sıkı takip ediyoruz.

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Hal Kanunu’nun herkesi ilgilendirdiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, “Hal Yasası ile ilgili ekstra bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum” dedi.

MAYIS SONRASI OYNAKLIK AZALACAK

Perakende fiyatlarındaki oynaklıkları takip ederek gereken önlemleri almaktayız ve almaya devam edeceğiz. Bakanlığımız TÜFİS sitemi ile fiyat hareketliliği günlük takip ediyor. TMO hububat, bakliyat ve yağlı tohumda stokları ve bağlantıları yeterli olup, piyasa regülasyonu yapıyor. Yılın ikinci yarısında pandemi etkisinin azalması ile gıda fiyatlarında oynaklığın azalacağı ve normalize olması beklentisi içerisindeyiz. Mayıs ayından itibaren bu seyrin daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Üretici fiyatı, hal ve perakende fiyatları sürecinde fiyat artıracak unsurları ortadan kaldırmaya devam ediyoruz.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Likoğlu, Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan ve muhabirimiz Yasemin Asan’ın sorularını cevaplandırdı. Buluşmaya Albayrak Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü de katıldı.

FOTOĞRAF 15 Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 2891 gündür gece gündüz sürdürülen çalışmalarda 274 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Gövde imalatının tamamlanmasına 1 metre kalan barajda lider blokta son beton dökümleri yapılıyor. 152 bin metreküp betonun da dökülmesi ile 275 metrelik gövde imalatı tamamlanacak. Baraj projesinde gövde inşaatında sona gelinmesi dolayısıyla 3 bakan ve bürokratların katılımı ile tören düzenlenecek. Cumartesi günü yapılması planlanan törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katılacak. Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde bu yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek. Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırları içerisindeki memba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında ana kolda 10, yan kollarda ise 7 baraj planlandı. Bu projelerden ana kolda 4 baraj projesi işletmeye alındı. Ana kolda 1 barajın inşaatı sürerken, 3 barajda da planlama aşamasına gelindi. Yan kollarda ise 1 barajın inşaat halinde, 5 barajın ise planlama aşamasında olduğu öğrenildi. Çoruh Havzası'nda yan kollar ile birlikte inşa edilecek 143 baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigavat elektrik üretimine ulaşılacak. Türkiye’nin en yüksek barajı olacak: Son bir metre kaldı Artvin'de yapımı süren 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına son 1 metre kaldı. BiP'te paylaş

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MANUELİNİ 2,5 YIL ÖNCE KURDUK

Erken uyarı sistemi kuruluyor. Aslında biz manuelini kurduk. Gıda komitesindeki sistem hazır olana kadar biz takibimizi yapıyoruz. Biz 50 ürünü, 2,5 yıldır sıkı takip ediyoruz. Belli ürünlerle ilgili geçen sene ciddi tedbirler aldık. Limon kasalarını gelip attılar. Türkiye’deki limon stokunu takip ediyoruz. Türkiye’deki limon stoku ancak hasada kadar yetiyordu. İhracatına müsaade etmiş olsaydık, depolar boşalacak, tekrar limonu ithal etmiş olacaktık. İthal edeceğimiz tek ülke Arjantin, 5 dolardan almamız gerekecekti. Biz 3-4 dolara satacaktık. İzne bağlayarak, ihracat izin vermedik. Her yıl patates, soğan ilgili bir durum çıkardı. Geçen sene de çıkmak üzereydi, ihracatını izne bağladık, tam hasadın başladığı noktada ihracat izni verdik. Yeni kurulacak kısmı elektronik ve otomotizo olacak kısmı. Ne zaman hangi durumda ne yapılacağını ortaya konulacak bir sistem olacak.

PLANLI ÜRETİM ARTACAK

Ülkemizde, stratejik tarımsal ürünlerin üretiminin havzalara göre planlanarak yönlendirilmesi, bitkisel üretimin artırılması, verim ve kalitenin yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesi, üreticilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi, kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, ileriye dönük projeksiyonların yapılması, sanayiye yönelik kaliteli ham madde temini ve ürünlerin uluslararası rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. Havza bazlı destekleme modeli ile ülkemiz açısından stratejik önem arz eden ürünlerde ülkemiz ihtiyaçlarını kendi kaynaklarımızdan karşılamak üzere havzalarda ürün desenleri belirlenerek üretim planlaması yapılmaktadır.

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YENİ DESTEK MODELİ

Arzuladığımız ve geçmek istediğimiz destekleme sistemi var. Eğer ona geçebilirsek tamamen planlamaya yönelik olacak. Çiftçi önce ben bunu ekeceğim, dikeceğim, diyecek. 10 çiftçi bunu ekti sen o ürünü ekme, bir dur, bu kadarlık ürün yeterli diyeceğimiz bir noktaya geleceğiz. Kayıtlı çiftçinin artması gerekiyor. Kayıtlı çiftçi olmayan ama ekip biçenler de var. Bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı ile bu yeni destek sistemi ile görüşeceğiz. Daha iyi bir planlamaya yol açacak, bir destek üzerine çalışılıyor. Çiftçiden ne ekeceğini önceden öğreneceğiz, eğer yeteri kadar ekim varsa çiftçiyi başka ürüne yönlendireceğiz. Daha iyi bir planlamaya yol açacak destekleme sistemi üzerine gıda komitesi ile çalışıyoruz. Fazla üretimin önüne geçeceğiz hem de ihmal edilen az üretilen ürüne teşvik vereceğiz.

Türkiye, kendi kendine yeterli bir ülkedir. Dünyada onuncu, Avrupa’da birinci ülkeyiz. 5 küsur milyar dolar artısı var. Stratejik olarak üretilmesi gereken ürünleri üretmemiz gerekiyor. Kaynakları da ona göre ayarlamalıyız. Suya odaklı üretim yapmamız lazım. Stratejik ürünlerin hepsini üretim diyorsak sulama yatırımlarını tamamlamamız gerekiyor. Türkiye topraklarını nasıl daha verimli eksin ki tarım hasılasını biraz daha yükseltsin. Doğru planlama ile Türkiye yüzde 8-10 arasında üretimini artırabilir.

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DİTAP üzerinden anlaşmalı tarım

Dijital Tarım Pazarı (DİTAP), sisteminde 165 bin alıcı/satıcı üye bulunduğunun bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti: “Gerçekleşen işlem hacmi 160 milyon TL’dir. Bakanlıkça belirlenecek ürünlerde ürettiği ürünleri DİTAP üzerinden sözleşmeli usulde pazarlayan üreticilere ve temin ettikleri besilik erkek sığırlara ilişkin DİTAP üzerinden satış sözleşmesi düzenleyen üreticilere Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) desteği ödemesi yapılacak. Çiftçi, DİTAP ile ürünün fiyatını bilerek ekim yapacak. Belli bir zaman sonra bir istatistik oluşacak.”

Kuraklığa büyük hazırlık

“2035 sonrasında bir kuraklık bekleniyor” diyen Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin kurak ülke olmaya aday olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli,

dedi. Pakdemirli, bu yıl su yatırımlarına ayrılan ödeneğin geçen sene başına göre yaklaşık 2,35 kat arttığına işaret ederken, “2023 yılına kadar 5 milyon 500 bin dekar araziye sulama suyu temin etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.