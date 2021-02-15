Ekonomi Sulamada kademeli model
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Sulamada kademeli model

Sulamada kademeli model

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda ihtiyaçtan fazla su kullanımının önüne geçmek amacıyla pilot sulama projelerinde ‘kademeli su kullanım hizmet bedeli’ için çalışma başlattı. Amaç, bitkinin ihtiyacından fazla su kullanımının önüne geçmek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda ihtiyaçtan fazla su kullanımının önüne geçmek amacıyla ‘kademeli su kullanım hizmet bedeli’ için çalışma başlattı. Küresel iklim değişikliğiyle birlikte son yıllarda yaşanan kurak sezonlar, su tasarrufunun önemini bir kez daha gösterdi. Bu amaçla DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan sulama tesislerinde yüzde 62 yüzeysel, yüzde 21 yağmurlama, yüzde 17 damla sulama yöntemi kullanılıyor. Ancak damla ve yağmurlama sulama yöntemi uygulandığında bile ihtiyacın çok üzerinde su kullanılabiliyor. Bu sebeple, suyun ihtiyaçtan daha fazla kullanımının önüne geçmek amacıyla sulama yönetiminin finansmanı için temel kavram olan ve tesisin işletme, bakım, onarım ve yönetim giderlerinin karşılığı olarak ödenen “su kullanım hizmet bedeli” kullanılan su miktarına veya hacme göre alınacak. Mevcut durumda bazı projelerde uygulanmakta olan “hacime göre ücretlendirme” de, her bir metreküp suyun ücreti sabit iken, yeni pilot uygulamayla birlikte, bu ücret sabit olmayacak.

ÜCRET SABİT DEĞİL

  • Kullanılan her birim su artışında veya azalışında ücret artarak veya azalarak uygulanacak. Böylece su kullanım hizmet bedeli, az su kullanıldığında artarak ödüllendiren veya çok su kullanıldığında artarak cezalandıran bir yaklaşımla uygulanacak. Bunun yanında işletme ve bakım maliyetleri düşürülecek, su ve toprak kaynakları korunacak. Az su kullanılacağından özellikle pompaj sulamalarda enerji maliyetleri düşürülerek, çiftçinin sulama hizmetinden daha da ucuza yararlanması sağlanacak.
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