2021 memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları belli oldu Milyonlarca emekli ile devlet memurunun beklediği 2020 Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 artış ile yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Aralık ayı enflasyon verisi ile emekli ve memurun ocak ayında alacağı zam oranı da belli oldu. Memur ve memur emeklisi maaş zammı yüzde 7.36 olurken, SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı ise 8.36 oldu.

Haber Merkezi 04 Ocak 2021, 10:09 Son Güncelleme: 04 Ocak 2021, 10:29 Yeni Şafak