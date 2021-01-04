Milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Aralık 2020'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,25 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon rakamı ise yüzde 14,6'ya yükseldi.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMLARI BELLLİ OLDU!
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 12 milyondan fazla emekli ile devlet memurunun beklediği maaş zamları da belli oldu.
TÜİK'in bugünkü açıklamasıyla memur ve memur emeklilerinin Ocak 2021 maaş zam oranı yüzde 7,36 oldu. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin Ocak 2021 maaş zam oranı ise yüzde 8,36 oldu.
Memurlar ve emeklilerin maaşlarına yapılan zamlar bu aydan itibaren aylıklara yansıtılacak.
- Memur ve memur emeklisi Temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 5.75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı.