Ekonomi Milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2021 memur ve emekli zammı ne kadar oldu?

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları belli oldu

Milyonlarca emekli ile devlet memurunun beklediği 2020 Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 artış ile yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Aralık ayı enflasyon verisi ile emekli ve memurun ocak ayında alacağı zam oranı da belli oldu. Memur ve memur emeklisi maaş zammı yüzde 7.36 olurken, SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı ise 8.36 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Aralık 2020'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,25 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon rakamı ise yüzde 14,6'ya yükseldi.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMLARI BELLLİ OLDU!

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 12 milyondan fazla emekli ile devlet memurunun beklediği maaş zamları da belli oldu.

TÜİK'in bugünkü açıklamasıyla memur ve memur emeklilerinin Ocak 2021 maaş zam oranı yüzde 7,36 oldu. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin Ocak 2021 maaş zam oranı ise yüzde 8,36 oldu.

Memurlar ve emeklilerin maaşlarına yapılan zamlar bu aydan itibaren aylıklara yansıtılacak.
  • Memur ve memur emeklisi Temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 5.75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı.

Enflasyon rakamları açıklandı
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Enflasyon rakamları açıklandı

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