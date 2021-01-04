Ekonomi En düşük memur maaşı belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2021 memur zam oranları: Hemşire, doktor ve öğretmen maaşları ne kadar oldu?

En düşük memur maaşı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi. İşte maaş zamlarının ardından hemşire, doktor, polis ve öğretmen maaşları..

Haber Merkezi AA
En düşük ve en yüksek memur maaşları belli oldu.
En düşük ve en yüksek memur maaşları belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.

Enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Enflasyon rakamları açıklandı

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAM ORANI

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

2021 YILINDA EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:

2021 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları belli oldu
EKONOMİ
Milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları belli oldu
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