Ekonomi 2021 yılı polis maaşları belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2021 polis maaşları: En düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar oldu?

2021 yılı polis maaşları belli oldu

2020 Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların maaşlara yansıyacak zam oranı belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Zam oranlarının belli olmasının ardından binlerce polis ''2021 polis maaşları ile en düşük ve en yüksek polis maaşının ne kadar olduğu'' sorusunun cevabını arıyor. İşte polis maaşlarına yapılacak zam oranı..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu.

Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları belli oldu
EKONOMİ
Milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları belli oldu

2021 POLİS MAAŞLARI BELLİ OLDU

Zam oranlarının belli olmasının ardından binlerce polis memuru maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor. Maaş zam oranlarının açıklanması ile 2021 polis maaşları ile en düşük ve en yüksek polis maaşı belli oldu.

İŞTE POLİSLERİN MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM

2020 yılında 7 bin 221 TL maaş alan Başkomiser 2021 yılında zam sonrası 7 bin 858 TL maaş alacakken, 2020 yılında 6 bin 396 TL maaş alan derecesi 8/1 polis memuru ise 6 bin 883 TL maaş alacak.

En düşük memur maaşı belli oldu
EKONOMİ
En düşük memur maaşı belli oldu
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