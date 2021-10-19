Ekonomi Gözler şimdiden 2022 yılı asgari ücretine çevrildi İşte yapılması beklenen zam oranı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gözler şimdiden 2022 yılı asgari ücretine çevrildi: İşte yapılması beklenen zam oranı

Yedi milyon asgari ücretli çalışanın gözü şimdiden 2022 için aralık ayında yapılacak asgari ücret tespit sürecine çevrildi. Geçtiğimiz yıl yüzde 21'lik zam ile 2.825,90 TL olan asgari ücretin 2022 yılı için ne kadar olacağı merak edilirken, yeni asgari ücretin en az enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda ise ortaya 3 bin 500 liranın üzerinde bir rakam çıkıyor.

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Haber Merkezi Diğer
2022 asgari ücreti ne kadar olacak? İşte asgari ücrete yapılması beklenen zam
2022 yılı yeni asgari ücretin en az enflasyon oranında artırılması bekleniyor.

Milyonlarca asgari ücretli çalışan geçen yıl yüzde 21 olarak gerçekleşen asgari ücret zammının bu yıl ne kadar olacağını merak etmeye başladı.

Aralık ayında açıklanması beklenen yeni asgari ücretin en az enflasyon oranında artırılması bekleniyor.

İŞTE ASGARİ ÜCRETE YAPILMASI BEKLENEN ZAM

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Enflasyon oranı eylül ayında yüzde 19,58’e çıktı. Bu durumda bugün net 2.825,90 TL olan asgari ücret, en az 3.390 liraya yükselecek. Ortalama yüzde 20 olan enflasyon oranına 5 puanlık refah payı eklenip, yüzde 25 zam yapılması halinde ise; yeni asgari ücret 3.550 lira civarında olacak.

ARALIK AYINDA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Kasım 2020'de yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesindeyken, komisyon, yeni asgari ücreti yüzde 21,56 artırmıştı. Bu nedenle bu yıl da enflasyona en az 5-6 puanlık refah payı beklentisi yüksek.

  • Komisyonun aralık ayında yapacağı toplantılar dizisiyle, yılın son günlerinde yeni ücreti açıklaması bekleniyor.

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