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Ekonomi

2023 enflasyonu yüzde 64.77:OVP tahmininin altında kaldı

Enflasyon, aralıkta %2,93 ile beklentilerin altında geldi. 2023 yılı enflasyonu ise %64,77 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonun Orta Vadeli Program öngörülerinin altında olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de enflasyonun program ile uyumlu seyrettiğini ifade etti.

04:00 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:29 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; enflasyon aralıkta aylık 2,93, yıllık 64,77 oldu. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2023 yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 65 seviyesindeydi. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda da yıl sonu tahmini OVP ile aynı seviyede belirlenmişti. Böylelikle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Merkez Bankası'nın ve OVP beklentilerinin altında 2023 yılını tamamladı.

ÜFE 7 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Çekirdek enflasyon aylık yüzde 2,31, yıllık yüzde 70,64 yükseldi. Üretici fiyatlarındaki gevşeme ise devam etti. Aralıkta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı. Böylelikle üretici fiyatlarındaki aylık enflasyonda 7 ayın en düşük seviyesi kayda geçti. Üretici fiyat enflasyonu yıllık bazda da yüzde 44,22 olarak gerçekleşti. 2023’te en çok fiyat artışı yüzde 93,24 ile lokanta ve otellerde yaşandı. Onu yüzde 82,06 ile eğitim, yüzde 79,59 ile sağlık takip etti.

KONUTTA DOĞAL GAZ ETKİSİ

2023'te gıda enflasyonu da yüzde 72,01 artış gösterdi. 2023'te en az artış doğal gaz faturalarındaki desteğin etkisiyle konutta görüldü. Konut grubunda yıllık enflasyon yüzde 40,39 oldu.

Programla uyumlu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam etmesi sayesinde Orta Vadeli Program’daki yıl sonu öngörüsü altında kalmayı başardıklarına dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyon verileriyle ilgili olarak yıl sonu gerçekleşmesinin programla uyumlu seyrettiğini ve hedeflerin tuttuğunu dile getirdi.



#enflasyon
#ekonomi
#Cevdet Yılmaz
#Orta Vadeli Program
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