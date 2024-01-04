2023 enflasyonu yüzde 64.77:OVP tahmininin altında kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; enflasyon aralıkta aylık 2,93, yıllık 64,77 oldu. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2023 yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 65 seviyesindeydi. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda da yıl sonu tahmini OVP ile aynı seviyede belirlenmişti. Böylelikle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Merkez Bankası'nın ve OVP beklentilerinin altında 2023 yılını tamamladı.

Çekirdek enflasyon aylık yüzde 2,31, yıllık yüzde 70,64 yükseldi. Üretici fiyatlarındaki gevşeme ise devam etti. Aralıkta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı. Böylelikle üretici fiyatlarındaki aylık enflasyonda 7 ayın en düşük seviyesi kayda geçti. Üretici fiyat enflasyonu yıllık bazda da yüzde 44,22 olarak gerçekleşti. 2023’te en çok fiyat artışı yüzde 93,24 ile lokanta ve otellerde yaşandı. Onu yüzde 82,06 ile eğitim, yüzde 79,59 ile sağlık takip etti.