2023 yılında da MüzeKart'a zam yapılmayacak

Bu gelenek 800 yıldır devam ediyorCeyhan, vakıf geleneğinin yaklaşık 800 yıldır devam ettiğini belirterek, “Günümüzde de hala bu Ulucami vakfımız tarafından, gerek cami cemaatimiz tarafından, esnaf tarafından yaşatılmaktadır. Kuş vakfı 800 yıldır devam etmektedir. Cami cemaati ve esnaflarımızla birlikte buğday ve kuşyemleri alarak kuşlara veriyoruz. Sivas Belediyesi cami önüne suluklar da yaptı. Kuşlar orada hem yemlerini yiyorlar hem de sularını içiyorlar. Bu kültür 800 yıldır devam ediyor ve inşallah böyle devam edecektir. Vakıf hizmetlerini gönüllü olarak cemaatlerimizden yapanlar var. Bu gelenek 800 yıldır devam ediyor ve kuşların yavruları öğreniyor, o yavrularına öğretiyor derken o kuşlar bu güne kadar gitmedi. Sivas Ulu Caminin etrafı özellikle gündüz vakitleri hep kuşlarla dolu. Bu vakıf inşallah böyle hizmet vermeye devam edecek diye konuştu.