Cep telefonlarına taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Yapılan düzenlemeyle yenilenmiş cep telefonlarında taksit sayısı tüketici lehine olacak şekilde fiyatı 5 bin lira ve altındaki cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerindeki cep telefonları için 6 ay olarak belirlenmiştir bilgisi verildi.