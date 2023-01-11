Cep telefonlarına taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemesine paralel, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının satışlarında vade süresini 3 ay olarak belirledi.
Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
VADE SINIRI ÜÇ AY OLDU Buna göre, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilen yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışları hariç olmak üzere fiyatı 12 bin liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında vade sınırı 3 ay oldu.
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BDDKnin ardından Ticaret Bakanlığı da söz konusu telefonların fiyat limitleri ile taksit sayılarında değişikliğe gitti.
Fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay...
Fiyatı 5 bin liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında ise 3 ay taksit yapılabilecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sayılarında yaptığı değişikliğe uygun düzenlemeye gidildi.
Buna göre, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan sıfır cep telefonu satışlarında 3 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki ikinci el cep telefonu satışlarında 6 ay taksit uygulanacak.
Cep telefonunda yeni taksit düzenlemesi
Cep telefonu için yeni taksit düzenlemesi
Cep telefonu alacaklar dikkat! Fiyatı 5 bin liranın üzerindeki "sıfır" ve "yenilenmiş" telefonlara taksit düzenlemesi yapıldı. BDDK'nin ardından yeni düzenlemeyi Ticaret Bakanlığı da duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte, Taksitle telefon alınıyor mu? Taksitle telefon nasıl alınır? Cep telefonu kredi kartına kaç taksit yapılıyor? soruları sıkça sorulmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılında yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin çıkarılan düzenlemeyle kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin Bakanlıkça yetkilendirilen yenileme merkezleri tarafından, belirlenen standartlara uygun şekilde yenilenmesine ve sertifikaya bağlanarak garantili bir şekilde yenilenmiş ürün olarak satışa sunulmasına imkan sağlandığı hatırlatıldı.
YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARINA İLİŞKİN KDV İNDİRİMİNE YÖNELİK DÜZENLEMEBugüne kadar Bakanlıktan yetki belgesi alarak faaliyete başlayan firma sayısının 11e çıktığına işaret edilen açıklamada, Söz konusu uygulamanın hayatımıza girmesiyle birlikte tüketicilerimiz güvenli ve garantili ikinci el cep telefonu satın almaya başlamış ve bu sistem sayesinde kayıt dışılığın azalmasına, tüketicilerin elinde bulunan atıl cep telefonlarının ekonomiye kazandırılarak israfın önüne geçilmesine ve aynı zamanda ithalat kalemlerinde düşüş sağlanarak dış ticaret dengesine olumlu katkı yapmasına imkan sağlanmıştır ifadelerine yer verildi.
KDV İNDİRİLDİ, TAKSİT SAYISI ARTIRILDIAçıklamada, yenileme merkezlerince yenilenmiş cep telefonlarını satın alan tüketicilerin ödemek zorunda oldukları yüzde 18 KDV oranının yüzde 1e düşürülerek daha uygun fiyatlı ürün edinmelerine olanak sağlandığı anımsatılarak, Tüketicilerin yenilenmiş cep telefonlarını satın alabilmelerine ilişkin olarak ilave bir teşvik de tüketicilerin finansman imkanlarının artırılması amacıyla yenilenmiş cep telefonu alımlarında taksitlendirme imkanlarının genişletilmesiyle yapılmıştır.
Yapılan düzenlemeyle yenilenmiş cep telefonlarında taksit sayısı tüketici lehine olacak şekilde fiyatı 5 bin lira ve altındaki cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerindeki cep telefonları için 6 ay olarak belirlenmiştir bilgisi verildi.
Bakanlık açıklamasında tüketicilere ilişkin uyarıya da yer verilirken şunlar kaydedildi:
Tüketicilerimizin olası bir mağduriyet yaşamamaları için yenilenmiş ikinci el cep telefonu satın alırken Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş yenileme merkezleri aracılığıyla işlem yapmaları önemlidir.
Yetkisiz şekilde yenilenmiş ürün adı altında cep telefonu satan firmaların iş ve işlemlerinin de Bakanlığımız tarafından takip edildiğinin ve mevzuata aykırı davranan firmalara gerekli idari yaptırımların uygulanacağının hatırlatılmasında fayda görülmektedir.
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Ticaret Bakanlığı'nın, cep telefonlarının belirlenmiş standartlara uygun şekilde yenilenerek satılması için yetkilendirdiği firma sayısı 11'e çıktı. Bakanlık, mağduriyet yaşanmaması için yetkilendirilmiş yenileme merkezleri aracılığıyla işlem yapılmasını önerdi. Yenilenmiş telefon nereden alınır? Yenilenmiş telefon alırken nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar...
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