Ekonomi Araç ÖTVsinde sıfırlama teklifi
OTOMOTİV

Araç ÖTV’sinde sıfırlama teklifi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin 15 yıllık süreçte otomobil ÖTV’sini sıfırlama projesine devletten sıcak cevap geldi. Başkan Ali Haydar Bozkurt, “Yakın zamanda yetkili makamlara konuyu ilettik. Üzerinde çalışılmaya değer olarak algılandı. Onlar da bir ekip kurdular, bunu çalışmaya başladılar. Bu kenarda kalsın demediler, ilgi var yani” dedi.

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Şuayip Alabay Yeni Şafak
Araç ÖTV’sinde sıfırlama teklifi
Araç ÖTV’sinde sıfırlama teklifi.

Eski adı Ototomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) olan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), yeni ismiyle ilk kez dün İstanbul’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Ocak- Kasım dönemi otomobil ve hafif ticari araç satış adetlerini açıkladı. ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt konuşmasında sektörün kısa, orta ve uzun vadeli beklentilerini paylaştı.

ÖTV’SİZ OTOMOBİL SENARYOSU ÇALIŞILDI

Bozkurt, 2034 yılına kadar kademeli olarak ÖTV'nin sıfırlanması konusundaki bir simülasyon çalışmasını ilgili mercilere sunduklarını belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz simülasyona göre kademeli olarak ÖTV oranlarının düşmesiyle birlikte bu rakamı sıfırlayacak bir senaryo çalışıldı. Bu 10-15 yıllık süreçte üretim yatırımı almak gibi teşviklerin hazırlanması üzerine detaylar da devreye girmeli" dedi.

YARIN SIFIRLARSAK KAYIP BÜYÜK OLUR

Dernek olarak ÖTV konusundaki uzun vadeli beklentilerini de aktaran Bozkurt, şöyle devam etti: "ÖTV’nin kaldırılması talep edenler var. 'ÖTV olmasaydı ne olurdu?' deniliyor. Sözde söylemek kolay ama ÖTV’yi 1 günde sıfırlamak kolay değil. ÖTV sisteminden bir gecede kurtulmayı hayal ediyoruz. Fakat devlet için çok önemli bir vergi kaybı olur. Bu bir tespit. Bir talep değil. Milyarlarca lira gelir ediliyor. 1 gecede sıfırlarsak bu kayıp büyük. Bir diğer madde ise mevcut araç envanterinin değeri düşer."

Ali Haydar Bozkurt
Ali Haydar Bozkurt

15 YILLIK PLANDA 2 MİLYON İHRACAT

Kendi simülasyonlarında devletin vergi kaybının ülkeye gelecek olan yeni yatırımlar, ek istihdam ve ihracat yoluyla ikame edilebileceğini anlatan ODMD Başkanı, “Bu ekosistemde devletin eksiye geçmediğini görüyoruz. ÖTV’yi azaltıyoruz fakat pazar rakamları artıyor. Böylece gelir azalmıyor. Böyle bir hareketin kişi başı düşen otomobil sayısı 219 adetten 365 adete çıkacaktır. İhracatımız 2 milyon adedin üzerine ve 30 milyar dolar seviyelerinden 50 milyar doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Bu sistem aynı zamanda yan sanayiyi de harekete geçiriyor. Bunu da atlamamak lazım. İstihdam yüzde 50 seviyelerinde artarak 750 bin kişiye ulaşabilecektir. İlgili mercilere sunumlar yapıldı. Üzerinde çalışılmaya değer olarak algılandı. Onlar da bir ekip kurdular, bunu çalışmaya başladılar. Bu kenarda kalsın demediler, ilgi var yani" dedi.

ARAÇ BULMA SORUNU 2023’TE DE DEVAM EDECEK

  • Ali Haydar Bozkurt, araç bulunurluğu sorununun gelecek yıl da devam etmesini ve bu yıla paralel bir seyir izlemesini beklediklerini dile getirdi. Piyasadaki stokçuluk söylentilerinin tekrar ortaya çıkmasıyla ilgili Bozkurt, "Müşteri sıra yoluyla aracını aldığı gün aracını galeriye satıyorsa veya ilana koyuyorsa bir takip veya engel mümkün değil. Haklı örnekler olabiliyordur. Varsa yakalanmalı, cezalandırmalı. Bunu savunuyoruz. Ama bütün sektör bunu yapıyor gibi söylemek çok kabul edilebilir değil" şeklinde konuştu.

11 AYLIK SATIŞLAR GEÇEN SENEYLE AYNI

ODMD Genel Koordinatörü Hayri Erce, ‘‘11 aylık döneminde geçen seneye göre pazar yüzde 1,0 oranında azalarak 668 bin 63 adet olarak gerçekleşti. 2021 yılında otomotiv toplam pazarı 772 bin 722 adetle tamamlanmıştı. Yalnızca Kasım’da yapılan satış ise 82 bin 311 oldu’’ açıklamasını yaptı.

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