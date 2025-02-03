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Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:193/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ocak ayı enflasyonu bekletinin üzerinde geldi
Ocak ayı enflasyonu bekletinin üzerinde geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Ocak ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 5,03 olurken yıllık bazda yüzde 42,12'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.


Buna göre enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 5,03 olurken yıllık bazda yüzde 42,12'ye geriledi.

2025 Ocak TÜİK enflasyon ve ekonomistlerin beklentisi ne yöndeydi?


Ekonomistlerin 2025 Ocak ayı enflasyon tahminleri belli oldu. Ankete katılan 20 ekonomistin beklentileri en düşük %3,75, en yüksek %5 aralığında şekillendi.

Açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte, bir önceki ay %44,38 olan yıllık enflasyonun %41,11’e gerilemesi öngörülüyor. Böylece, 2025 Ocak ayı enflasyon beklentisi %27,58 olarak hesaplandı.




#ocak
#enflasyon
#TÜİK

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