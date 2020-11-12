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Ekonomi 208 firmaya fahiş fiyat cezası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​208 firmaya fahiş fiyat cezası ​

208 firmaya fahiş fiyat cezası

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti. Reklam Kurulu denetimlerinde de 303 firma ve şahsa, 13,3 milyon lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haksız fiyat artışlarına yönelik ticaret il müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 33 ilde toplamda yaklaşık bin 500 firma denetlendi.
Haksız fiyat artışlarına yönelik ticaret il müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 33 ilde toplamda yaklaşık bin 500 firma denetlendi.

Ticaret Bakanlığı Türkiye genelinde 81 ilde, başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimlerini artırdı. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca re'sen yapılan incelemeler kapsamında bugüne kadar bin 861 dosyanın karara bağlandığını, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Haksız fiyat artışı yaptığı belirlenenlere 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezaları da uygulandı. Öte yandan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman bakanlıkları, TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, sonuncusu 15 Ekim 2020’de olmak üzere bugüne kadar 8 toplantı gerçekleştirdi.

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HER KALEMDE DENETİM

Haksız fiyat artışlarına yönelik ticaret il müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 33 ilde toplamda yaklaşık bin 500 firma denetlendi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun oluşturulduğu 17 Nisan tarihinden itibaren ticaret il müdürlükleri, Reklam Kurulu, CİMER, e-Devlet ve Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden toplam 1625 başvuru kurula intikal etti. Fahiş fiyat artışına ilişkin şikayet listesinin başında, sebze ve meyveler ile temel gıda ürünleri, cerrahi maske, el dezenfektanı gibi koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik başvurular yer aldı.

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TOPTANCIDAN SAVUNMA İSTENDİ

  • Diğer taraftan, sebze ve meyvelerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığı'nca toptancı hallerinde resen başlatılan denetimler kapsamında Hal Kayıt Sistemi’ne (HKS) bildirimlerinde alış ve satış fiyatları arasında fahiş farklar bulunduğu tespit edilen firmalardan da savunmaları istendi. İdari yaptırıma konu uygulamalardan 166’sının toptan sebze ve meyve, 20’sinin temel gıda ürünü ve diğer ürünlerle ilgili olduğu görüldü. Öte yandan, 788 başvurunun incelemesi ve savunma süreci devam ediyor. Ürünlerin fiyatlarındaki haksız artışlar ve Kovid-19 salgını kapsamında Reklam Kurulu'nca yürütülen denetimler neticesinde de 303 firma ve kişi hakkında toplam 13,3 milyon lira idari para cezası uygulandı.
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