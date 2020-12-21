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21 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar?

Dolar haftaya nasıl başladı?

Koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğramasının ardından salgına ilişkin endişeler yeniden yükselişe geçerken yatırımcılar ise doların yeni haftaya kaç liradan başladığını araştırıyor. 21 Aralık döviz fiyatları belli oldu. İşte haftanın ilk işlem gününde dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
21 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar?
21 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar?

Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada Cuma günü kapanışta 7.65 lira düzeyine kadar inen dolar yeni haftaya da bu düzeye yakın başladı.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6820 liradan, avro 9,3630 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 7,6800 liradan alınan dolar, 7,6820 liradan satılıyor. 9,3610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3630 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6510 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3700 lira olmuştu.

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