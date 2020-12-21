Dolar haftaya nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada Cuma günü kapanışta 7.65 lira düzeyine kadar inen dolar yeni haftaya da bu düzeye yakın başladı.
DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6820 liradan, avro 9,3630 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,6800 liradan alınan dolar, 7,6820 liradan satılıyor. 9,3610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3630 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6510 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3700 lira olmuştu.