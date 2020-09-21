21 Eylül altın fiyatları: Gram altın kaç liradan satılıyor çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?
Altın fiyatlarında 21 Eylül rakamları belli oldu. Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı. Yatırımcılar yeni haftada gram altının fiyatının ne kadar olduğunu çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları..
Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 474,5 liradan tamamladı.
GRAM ALTININ FİYATI NE KADAR OLDU?
Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 475,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 781 lira, Cumhuriyet altını da 3.190 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.948 dolar seviyesinde bulunuyor.
1980 DOLAR DİRENÇ OLACAK
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.