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Ekonomi Altın fiyatları yükselişte Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

21 Eylül altın fiyatları: Gram altın kaç liradan satılıyor çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın fiyatlarında 21 Eylül rakamları belli oldu. Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı. Yatırımcılar yeni haftada gram altının fiyatının ne kadar olduğunu çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
21 Eylül altın fiyatları..
21 Eylül altın fiyatları..

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 474,5 liradan tamamladı.

GRAM ALTININ FİYATI NE KADAR OLDU?

Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 475,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 781 lira, Cumhuriyet altını da 3.190 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.948 dolar seviyesinde bulunuyor.

1980 DOLAR DİRENÇ OLACAK

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolar haftaya nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar haftaya nasıl başladı?

21 Eylül altın fiyatları…

ONS ALTININ FİYATI

Alış: 1.948,31 dolar

Satış: 1.948,50 dolar

GRAM ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATI

Alış: 475,30 lira

Satış: 475,50 lira

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA OLDU?

Alış: 776,57 lira

Satış: 781,42 lira

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.152,00 lira

Satış: 3.190,00 lira

İkinci el fiyatı sıfırını geçen 8 otomobil!
FOTOĞRAF 20
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Koronavirüs salgını nedeniyle üretimi sekteye uğrayan sıfır otomobil piyasasında bayilerde araç bulunmazken fiyatlar ise son olarak yapılan ÖTV düzenlemesi ile uçuşa geçti.
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Bayilerde araç bulunmamasından kaynaklı çok sayıda araç modelinin ikinci eli sıfır fiyatını geçmiş durumda.
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İşte sıfır ve ikinci elde fiyat aralığı açık olan modeller..
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Fiat Egea 1.4 Fire Sıfır fiyatı: 110.900 lira
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İkinci el fiyatı: 148.000 lira.
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Citroen C Elysee Sıfır fiyatı: 163.750 lira
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İkinci el fiyatı: 178.000 lira.
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Renault Clio 1.0 SCe Sıfır fiyatı: 133.900 lira
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İkinci el fiyatı: 155.000 lira.
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Volkswagen Polo 1.0 Sıfır fiyatı: 165.900 lira
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İkinci el fiyatı: 200.000 lira.
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Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik Sıfır fiyatı: 162.100 lira
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İkinci el fiyat: 216.000 lira.
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Nissan Micra Sıfır fiyatı: 161.400 lira
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İkinci el fiyatı: 209.000 lira.
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Hyundai i10 1.0 MPI Sıfır fiyatı: 130.070 lira
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İkinci el fiyatı: 145.000 lira.
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Seat Ibiza Sıfır fiyatı: 179.500 lira
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İkinci el fiyatı: 212.000 lira.
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İkinci el fiyatı sıfırını geçen 8 otomobil!
Koronavirüs salgını nedeniyle bayilerde araç bulunmayınca çok sayıda modelde ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geride bıraktı. İşte ikinci elde sıfır fiyatını geride bırakan 2020 yılına ait 8 model..


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