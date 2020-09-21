21 Eylül döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu euronun fiyatı ne kadar? Dolar haftaya nasıl başladı? Yeni haftanın ilk gününde serbest piyasada döviz fiyatlarında alış ve satış fiyatları da belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu doların kaç liradan alınıp satıldığını, euroda son rakamları merak ederken 21 Eylül döviz fiyatları ise şöyle..

Haber Merkezi 21 Eylül 2020, 09:34 Son Güncelleme: 21 Eylül 2020, 09:35 AA