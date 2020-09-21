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Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

21 Eylül döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu euronun fiyatı ne kadar?

Dolar haftaya nasıl başladı?

Yeni haftanın ilk gününde serbest piyasada döviz fiyatlarında alış ve satış fiyatları da belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu doların kaç liradan alınıp satıldığını, euroda son rakamları merak ederken 21 Eylül döviz fiyatları ise şöyle..

Haber Merkezi AA
21 Eylül döviz fiyatları..
21 Eylül döviz fiyatları..

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir görünümle başlarken, yurt içinde, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu kararları bekleniyor.

Euro ve yen gibi sert paralar karşısında hafif gerileyen dolar, iç piyasada da geçen hafta yükseldiği yeni tarihi yüksek düzeylerde hareket ediyor.

DOLARIN FİYATI NE KADAR OLDU? (21 EYLÜL DÖVİZ FİYATLARI)

İstanbul serbest piyasada dolar 7,5700 liradan, avro 8,9840 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 7,5680 liradan alınan dolar, 7,5700 liradan satılıyor. 8,9820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9840 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5740 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9650 lira olmuştu.

İkinci el fiyatı sıfırını geçen 8 otomobil!
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Koronavirüs salgını nedeniyle üretimi sekteye uğrayan sıfır otomobil piyasasında bayilerde araç bulunmazken fiyatlar ise son olarak yapılan ÖTV düzenlemesi ile uçuşa geçti.
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Bayilerde araç bulunmamasından kaynaklı çok sayıda araç modelinin ikinci eli sıfır fiyatını geçmiş durumda.
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İşte sıfır ve ikinci elde fiyat aralığı açık olan modeller..
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Fiat Egea 1.4 Fire Sıfır fiyatı: 110.900 lira
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İkinci el fiyatı: 148.000 lira.
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Citroen C Elysee Sıfır fiyatı: 163.750 lira
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İkinci el fiyatı: 178.000 lira.
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Renault Clio 1.0 SCe Sıfır fiyatı: 133.900 lira
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İkinci el fiyatı: 155.000 lira.
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Volkswagen Polo 1.0 Sıfır fiyatı: 165.900 lira
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İkinci el fiyatı: 200.000 lira.
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Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik Sıfır fiyatı: 162.100 lira
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İkinci el fiyat: 216.000 lira.
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Nissan Micra Sıfır fiyatı: 161.400 lira
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İkinci el fiyatı: 209.000 lira.
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Hyundai i10 1.0 MPI Sıfır fiyatı: 130.070 lira
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İkinci el fiyatı: 145.000 lira.
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Seat Ibiza Sıfır fiyatı: 179.500 lira
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İkinci el fiyatı: 212.000 lira.
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İkinci el fiyatı sıfırını geçen 8 otomobil!
Koronavirüs salgını nedeniyle bayilerde araç bulunmayınca çok sayıda modelde ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geride bıraktı. İşte ikinci elde sıfır fiyatını geride bırakan 2020 yılına ait 8 model..


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