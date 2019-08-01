21 milyon turistten 12,6 milyar dolar gelir

Turizm sektöründe yaşanan hareketlilik rakamlara da yansıdı. Bu yılın ilk 6 ayında yurt dışı ikametli vatandaş sayısı ile birlikte yüzde 11,81 artış oranına ulaşan Türkiye, toplam 21 milyon 151 bin 530 ziyaretçi ağırlayarak, 12 milyar 603 milyon 642 bin dolar turizm geliri elde etti. Türkiye, yılın ilk 6 ayında 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırladı. Rusya Federasyonu ile Almanya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Ocak-Haziran 2019' dönemi sınır giriş-çıkış istatistikleri ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilk 6 aylık gelir ve yurt dışı ikametli vatandaş rakamları açıklandı.

ZİYARETÇİ SAYISINDA %18’LİK ARTIŞ

Bakanlığın 'yabancı ziyaretçi' verilerine göre, Türkiye’yi geçtiğimiz Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 18,05 artışla 5 milyon 318 bin 984 yabancı ziyaret etti. İlk 6 aylık rakamlarda turist sayısındaki artış devam ederken, yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artış oranı yakalandı ve 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

TOPLAM SAYI 21 MİLYONU AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 aylık periyotlarda yayımladığı istatistiklere göre, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13,2 artışla 7 milyar 973 milyon 963 dolar turizm gelirine ulaşan Türkiye’yi, 1 milyon 657 bin 406 yurt dışı ikametli vatandaş ziyaret etti. Türkiye, 6 aylık dönemde ise yüzde 4,27 artışla toplam 3 milyon 75 bin 24 yurt dışı ikametli vatandaşı ağırladı. Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması Ocak-Haziran 2019 döneminde 649 dolar olurken, yine ilk 6 ayda yüzde 11,81 artışla, toplam 21 milyon 151 bin 530 ziyaretçi rakamına ulaşıldı. Türkiye’nin Ocak-Haziran 2019 dönemi turizm geliri ise yüzde 9,9 artışla 12 milyar 603 milyon 642 dolar oldu.

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EN BÜYÜK ARTIŞ ALMANYA'DAN

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında geçtiğimiz haziran ayında Rusya Federasyonu birinci, Almanya ikinci, İngiltere ise üçüncü sırada yer aldı. Rusya Federasyonu’ndan yüzde 4,62 artış ile 1 milyon 35 bin 745 yabancı ziyaretçi ağırlanırken, yüzde 30,29 ile en büyük artış oranı Almanya’dan yaşandı. Haziran ayında Almanya’dan Türkiye’ye 588 bin 508 yabancı ziyaretçi geldi. İngiltere ise yüzde 17,22 artış ile 359 bin 462 ziyaretçi gönderdi. İngiltere’yi dördüncü sırada Bulgaristan ve beşinci sırada Ukrayna izledi.

RUSYA İLK 6 AYIN BİRİNCİSİ

Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Ocak-Haziran 2019' dönemi verilerine göre; en çok ziyaretçi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,91 artış ve 2 milyon 709 bin 397 kişi ile Rusya Federasyonu’ndan geldi. Almanya yüzde 15,52 artış ve 1 milyon 802 bin 365 kişi ile ikinci sırada, Bulgaristan ise yüzde 25,14 artış ve 1 milyon 236 bin 280 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı İngiltere ve İran izledi. Antalya, İstanbul ve Edirne ise Türkiye’ye en çok ziyaretçi girişinin yapıldığı iller oldu.

GELİR İKİNCİ ÇEYREKTE ÖNEMLİ ORANDA YÜKSELDİ

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,2 artarak 7 milyar 973 milyon 963 bin dolar olarak gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 arttı ve 7 milyar 973 milyon 963 bin dolar oldu.

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DOLULUKLAR %1,1 ARTTI Öbür taraftan konaklama sektörü de yılın ilk yarısını artışla kapattı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’nin Ocak-Haziran 2019 otel doluluklarının 2018 yılının aynı dönemine yüzde 1.1 artarak yüzde 63.8 olarak kaydedildiğini açıkladı. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için hazırladığı ‘Ülke Performans Raporu’na göre, ilk 6 ayda ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 7.7 artışla 69.8 avroya, oda başı elde edilen gelir ise yüzde 8.9 artışla 44.5 avroya yükseldi.

HARCAMALARIN YÜZDE 87,8’İ YABANCILARDAN

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 87,8’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 12,2’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 5 milyar 576 milyon 564 bin doları kişisel, 2 milyar 397 milyon 399 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

ÇIKIŞ YAPAN ZİYARETÇİ SAYISI DA ARTTI

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 625 dolar, yabancıların ortalama harcaması 607 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 766 dolar olarak gerçekleşti.Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, söz konusu dönemde yüzde 15,3 artarak 12 milyon 762 bin 346 kişi oldu. Bunların yüzde 90,1’ini (11 milyon 499 bin 211 kişi) yabancılar, yüzde 9,9’unu (1 milyon 263 bin 135) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

GİDERLER %34 AZALDI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 34,4 azalarak 1 milyar 82 milyon 543 bin dolar olarak belirlendi. Bunun 967 milyon 276 bin doları kişisel, 115 milyon 266 bin doları ise paket tur harcamaları olarak kayıtlara geçti. Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 11,4 artarak 2 milyon 444 bin 668 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 443 dolar olarak gerçekleşti.