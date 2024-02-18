21 yılda suya 2,4 trilyonluk yatırım yaptık

86’ncısı Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Su Konseyi Guvernörler Toplantısı dün İstanbul’da yapıldı. Dünya Su Konseyi Başkanı Loic Fauchon’un da katıldığı toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, suyun gittikçe artan önemine, Türkiye’nin su kaynaklarına ve bölgesel su politikasını anlattı. Türkiye’nin kendi vatandaşlarının ve dünyada herkesin temiz suya erişiminin sağlanması için her zamankinden daha kararlı adımlarla yol aldığını belirten Yumaklı, “Türkiye; suyun hakça, makul, etkin kullanılması ve korunması konusunda üzerine düşen küresel ve bölgesel sorumluluğu yerine getirmeye devam edecek” diye konuştu.





YATIRIM OLMAZSA SIKINTI KITLIĞA DÖNÜŞÜR

Türkiye’nin su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için önemli yatırımlar yaptığına dikkat çeken Yumaklı, şu bilgileri verdi: “21 yılda, bugünün fiyatlarıyla 2,4 trilyon lira (yani 80 milyar dolar) kaynak aktararak 10 binden fazla projeye imza attık. Çiftçilerimize sulama suyunu verimli kullanmaları için, bireysel basınçlı sulama sistemi alımlarında yüzde 50 hibe desteği veriyoruz. Eğer bu yatırımları yapmazsak, 2030 yılına kadar su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında yer alma tehdidiyle karşı karşıya kalacağız.” Yumaklı, 2023 yılında Tarım Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle “Suya göre tarım” prensibini milli bir politika haline getirdiklerini vurguladı.





SU AYRIŞTIRMAZ BİRLEŞTİRİR

“Türkiye olarak biz, suyun ülkeleri ve insanları ayırdığına değil, birleştirdiğine yürekten inanıyoruz” diyen Yumaklı; şöyle devam etti: “Bu anlayışla su alanındaki çalışmalarımızı sınırlarımız ötesinde de sürdürüyoruz. Su sorunları ve krizler karşısında ortak bir sorumluluğu paylaştığımızın ve beraber harekete geçmemiz gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. 5 sınıraşan nehir havzasına sahibiz. Bu 5 sınıraşan havzamızdaki su kaynaklarımız ülkemizin su potansiyelinin yaklaşık %40’ını oluşturuyor. Hem yukarı hem de aşağı kıyıdaş ülke konumundaki bir ülke olarak, komşularımız ile suyun hakça, makul ve etkin kullanılması esasıyla diyaloğumuzu ve iş birliğimizi sürdürmeye büyük önem veriyoruz. Sınıraşan su kaynaklarının tüm havza ülkeleri tarafından adil kullanımının büyük önem taşıdığı düşüncesindeyiz.”

Dünya Su Konseyi Başkanı Loic Fauchon da Türkiye'yi ve İstanbul'u çok sevdiğini, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.







