Ekonomi Altın fiyatları yükseliyor 22 Eylül altın fiyatlarında son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları yükseliyor: 22 Eylül altın fiyatlarında son durum

Yakın dönemde fiyatlardaki düşüş sonrası yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çeken altın, serbest piyasalarda ufak çaplı da olsa ani iniş çıkışlarını sürdürüyor. Alış veya satış yapacak olanlar, "22 Eylül gram, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatlarında son rakamlar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
22 Eylül altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın fiyatları merak ediliyor.

Sabah saatleriyle beraber serbest piyasalardan gelen rakamlara göre bugün altın fiyatları güne yükselişle başladı. Haftanın üçüncü işlem gününde altının gram fiyatı 492 TL olurken öte yandan çeyrek altın fiyatı ise 800 TL olarak kaydedildi. Gerek yatırım gerekse hediye amacıyla bu yatırım aracını satın almak isteyen veya satmak isteyen vatandaşlar "22 Eylül bugün cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve canlı rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 492,62

SATIŞ(TL) 492,70

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 800,00

SATIŞ(TL) 812,00

Kuyumcuya gidecekler dikkat: Altın fiyatları bugün ne kadar?
EKONOMİ
Kuyumcuya gidecekler dikkat: Altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.600,00

SATIŞ(TL) 1.624,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.185,00

SATIŞ(TL) 3.236,00

Altına yatırım yapanlar dikkat: Fiyatlardaki düşüşle ilgili uzman isimden önemli açıklama geldi
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ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından altında yaşanan düşüş sonrasında altın yatırımcıları tedirgin olurken Nevşehir’de hizmet veren Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, değer kaybının telafi olacağını söyledi.
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Uzer, Altın dün ABD’de açılan tarım dışı istihdam verilerinden sonra bir miktar geri çekilme yaşadı. Bu geri çekilmelerin az da olsa biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak onstaki düşüşü dolardaki yükseliş süspansiyon ettiği için genel bazda altında çok ciddi kayıpların yaşanacağını düşünmüyoruz...
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Ancak altının kısa bir süre de olsa 480 ila 490 arasına çekileceğini tahmin ediyoruz. Bugün altında güncel fiyatımız 493 lira civarında. Hafta başında belki 3 ila 5 lira arasında bir değer kaybı yaşayabilir. Ama bu değer kaybını tekrar telafi edeceğini düşünüyorum.
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“Altın yatırımcıları tedirgin olmasın” <br><br> Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, orta ve uzun vadede altını yatırım aracı olarak görenlerin tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
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Uzer, “Bence altın yatırımcılarının tedirgin olmalarına gerek yok. Altın her zaman dediğimiz gibi orta ve uzun vadeli yatırım aracıdır...
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Yatırımcılarımız sabrettiği sürece ve yatırımlarını orta ve uzun vade düşündükleri sürece altından hiçbir şekilde tedirgin olacakları bir durum yok” diye konuştu.
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Altına yatırım yapanlar dikkat: Fiyatlardaki düşüşle ilgili uzman isimden önemli açıklama geldi
Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından uzmanlar altın yatırımcılarının tedirgin olacağı bir durumun olmayacağını söyledi.

Gram altında 540 TL tahmini: Vatandaşlar gram ve yarım gram altına yöneldi
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Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte fiyatlarında sürekli dalgalanma görülen altın düğün sezonun açılmasıyla birlikte düşüşe geçti. Koronavirüs ile mücadelede normalleşmenin başlaması ve aşı çalışmalarındaki ilerlemeyle birlikte bir süredir yasak olan düğünler yeniden başladı.
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Düğünlerde takı takmak isteyen vatandaşlar ise fiyatların yüksekliği nedeniyle çeyrek altından ziyade gram ve yarım gram altınlara yöneldi. Gramında 15, 20 TL bandında düşüşe geçen altın fiyatlarında çeyrek altın 210, gram altın 490, yarım gram altın ise 240 TL seviyelerinde işlem görüyor.
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“Altındaki alım oranı ciddi bir şekilde arttı” <br><br> Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte vatandaşların altına talebinin arttığını ifade eden kuyumcu Sergen Kavarkurt, “Pandemi sürecinden beri altın fiyatları çok dalgalı bir şekilde ilerliyor bir iniyor, bir çıkıyor bir türlü kendi yerini bulamadı. Son zamanlarda düğün sezonunun da açılmasıyla beraber altına rağbet biraz daha arttı...
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Bununla beraber ciddi bir düşüş var. Gramında 15-20 TL civarında bir düşüş oldu. Düşüşten dolayı altın alım satım işleri biraz daha arttı. Böyle olması da bizi memnun ediyor tabi. Son 2-3 haftadır, bayramdan sonra özellikle altındaki alım oranı ciddi bir şekilde arttı” dedi.
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Gram ve yarım gram tarzı ürünlerin satışı arttı” <br><br> Gram ve yarım gram tarzı ürünlerin satışının arttığını söyleyen Kavarkurt, Eskiden altın daha düşük olduğu için insanlar çeyreğe daha ilgi gösteriyorlardı ama şimdi fiyat yüksek olduğu için gram, yarım gram ürünlere ilgi var...
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Şu dönemde altın fiyatlarının geleceğini kesmek çok zor bizi de bazen yanılttığı oluyor ama şunu söyleyeyim uzun vadede altının yükseleceğini düşünüyorum 550, 530, 540 o seviyelere ulaşacağını düşünüyoruz. Altın hiçbir zaman yatırımcısını zarara uğratmamıştır vatandaşların yatırım için düşünebilecekleri bir araç varsa o da altındır. Uzun vadede kazanç elde edebileceklerdir altın alan müşterilerimiz diye konuştu.
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Vatandaşlar gram ve yarım gram altına yöneldi
Gram altında 540 TL tahmini: Vatandaşlar gram ve yarım gram altına yöneldi
Düğün sezonun açılması ile birlikte kuyumcularda yoğunluklar başladı. Düğünde takı takmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarının yüksek bantlarda olması sebebiyle gram ve yarım gram altınlara yöneldi.

Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi
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Kuyumcular bugünlerde piyasalarda önceki senelere göre yüzde 70 seviyelerinde bir canlanma yaşandığını belirtirlerken, özellikle altının gram fiyatındaki düşüşün talebi artırdığını söylediler.
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Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı vatandaşın, altını yatırım aracı olarak gördüğünü ve altın fiyatının da düşmesi altına talep arttığını ifade ederek şunları söyledi:
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Yurt dışında çalışan vatandaşlarımız iki yıldır gelmedikleri için bugünlerde piyasada bir hareketlenme var. İşlerimiz şükürler olsun iyidir. Dolayısıyla en hareketli günlerimizi yaşıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Düğün ayları olduğu için gelenler genellikle yöremizin modası olan burma bilezik, hasır bilezik, beşli gibi ürünleri daha çok tercih ediyor. Vatandaşımız altını yatırım aracı olarak gördüğü için 'şu anda altına bayağı rağbet var' diyebiliriz.
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Vatandaşımıza tavsiyemiz, altının düşük çıkmasına bakmaksızın daha çok işçiliksiz ürünleri almalarını öneririz. Çünkü altının fiyatları böyle kalmayacak yıl sonuna kadar altının fiyatında iyi bir yükselme olacağını tahmin ediyoruz. Altın fiyatlarının bu aylarda düşük olmasının en büyük sebepleri yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin bol miktarda döviz getirmelerinden dolayı altında nispi de olsa düşme oluyor. Şükürler olsun bu günlerde piyasa epeyce canlandı. Geçen 2 seneye rağmen bu sene çok iyi. Yüzde 60-70 seviyelerinde bir canlanma var. İki üç ay öncesine göre altın fiyatları 520-525 TL'ye kadar çıkmıştı şu anda da 490'lar seviyesinde. Dolayısıyla vatandaşımız altını tercih ediyor. Milletimiz en iyi yatırım aracı altını görüyor.
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Kuyumculardan Erhan Şakar da, altın fiyatlarındaki düşüşün piyasayı hareketlendirdiğini ifade ederek, Yaz sezonunun gelmesi, düğünlerin artması, altın fiyatlarının da düşüşte olması altına olan talebi artırdı. Altındaki fiyat düşüklüğü zaten bekleniyordu. Okullar açılana kadar piyasanın hareketliliği süreceğini tahmin ediyoruz diye konuştu.
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Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi
Son günlerde altının gram fiyatlarında yaşanan düşüş dolayısıyla kuyumcularda belirgin bir hareketlenme gözleniyor. Özellikle pandemi sonrası ilk kez gurbetçilerin yoğun bir şekilde memleketlerine gelmesi ile piyasalar tekrar eski hareketli günlerine döndü.


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