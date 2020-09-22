Dolar güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin beklentilerin ağırlık kazanmasıyla, Pazartesi günü 7.64 liraya kadar yükselen dolar, yeni güne de bu düzeylerde başladı.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (22 EYLÜL DÖVİZ FİYATLARI)
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6420 liradan, avro 8,9820 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,6400 liradan alınan dolar, 7,6420 liradan satılıyor. 8,9800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9820 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6250 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9620 lira olmuştu.