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Ekonomi Dolar yükselişe geçince gümüş fiyatları çakıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

22 Eylül gümüş fiyatları: Gümüşün fiyatı ne kadar oldu?

Dolar yükselişe geçince gümüş fiyatları çakıldı

Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası yatırımcıların yeni gözdelerin olmaya başlayan gümüş doların fiyatındaki artış sonrası adeta çakıldı. Yatırımcılar piyasalardaki gelişmeler sonrası gümüşün fiyatının ne kadar olduğunu, gümüşün kaç liradan alınıp satıldığını merak etmeye başladı. İşte gümüş fiyatlarında son durum..

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD dolarının güç kazanarak, başta euro ve Japon yeni olmak üzere, tüm sert paralar karşısında güçlenmesi üzerine, güvenli liman gümüşün fiyatı yüzde 8.0'den çok düştü.

Spot piyasalarda, yüzde 8.10 düşüşle 26 dolar düzeyinden ons başına 24.64 dolara kadar gerileyen beyaz metalin fiyatı, euro karşısında da yüzde 7.04 düşüşle ons başına 21.0475 euro düzeyine kadar indi.

Gümüşün iç piyasadaki satış fiyatı da, yüzde 1.72 düşüşle gramı 5.97 liraya geriledi.

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Dolar güne nasıl başladı?

Doların güç kazanması, gümüşün yanında diğer değerli metalleri de etkiledi. Altın fiyatları yüzde 2.79 düşüşle 1,897.22 dolara kadar gerileyerek, 1,900 doların altına indi.

  • Aynı zamanda paladyumun ons fiyatı da yüzde 3.83 düşüşle 2,271.07 dolara, platinin fiyatı da ons başına yüzde 6.59 düşüşle 869.96 dolara geriledi.

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