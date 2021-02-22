22 Şubat altın fiyatları: Gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç lira? Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Geçtiğimiz aylarda başlayan düşüş sonrası altın fiyatları yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Yatırımcılar gram altının fiyatının ne kadar olduğunu çeyrek altının yeni haftanın ilk işlem gününde kaç liradan alınıp satıldığını araştırıyor. İşte 22 Şubat altın fiyatları..

Haber Merkezi 22 Şubat 2021, 10:21 Son Güncelleme: 22 Şubat 2021, 10:25 Yeni Şafak