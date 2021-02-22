Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatlarına ilişkin son rakamlar gelmeye başladı.
Haftanın ilk işlem gününde güncel rakamları merak edenler için altın fiyatları yatay seyirde. Yatırımını altında gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için bugün gram altın 400 TL, 22 ayar bilezik 363 liradan işlem görüyor.
22 Şubat altın fiyatları şöyle..
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 363,68
Satış: 391,74
TAM ALTIN
Alış: 2.563,35
Satış: 2.615,58
YARIM ALTIN
Alış: 1.310,00
Satış: 1.357,00
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 2.657,00
Satış: 2.697,00
YARIM ALTIN
Alış: 1.310,00
Satış: 1.357,00
ATA ALTIN
Alış: 2.686,00
Satış: 2.739,00
GRAM ALTIN
Alış: 400,72
Satış: 400,79
ÇEYREK ALTIN
Alış: 655,00
Satış: 679,00