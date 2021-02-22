Ekonomi Altın fiyatlarında son durum Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

22 Şubat altın fiyatları: Gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Geçtiğimiz aylarda başlayan düşüş sonrası altın fiyatları yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Yatırımcılar gram altının fiyatının ne kadar olduğunu çeyrek altının yeni haftanın ilk işlem gününde kaç liradan alınıp satıldığını araştırıyor. İşte 22 Şubat altın fiyatları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
22 Şubat altın fiyatları: Gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç lira?
22 Şubat altın fiyatları: Gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç lira?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatlarına ilişkin son rakamlar gelmeye başladı.

Haftanın ilk işlem gününde güncel rakamları merak edenler için altın fiyatları yatay seyirde. Yatırımını altında gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için bugün gram altın 400 TL, 22 ayar bilezik 363 liradan işlem görüyor.

22 Şubat altın fiyatları şöyle..

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 363,68

Satış: 391,74

TAM ALTIN

Alış: 2.563,35

Satış: 2.615,58

YARIM ALTIN

Alış: 1.310,00

Satış: 1.357,00

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CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.657,00

Satış: 2.697,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.310,00

Satış: 1.357,00

ATA ALTIN

Alış: 2.686,00

Satış: 2.739,00

GRAM ALTIN

Alış: 400,72

Satış: 400,79

ÇEYREK ALTIN

Alış: 655,00

Satış: 679,00

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