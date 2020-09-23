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Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü düşüşle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

23 Eylül altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı

Sadece ekonomi ile ilgilenenlerin değil, neredeyse tüm Türkiye'nin son dönemde dikkatle takip ettiği altın fiyatları 23 Eylül 2020 Çarşamba gününü düşüşle kapattı. Dün düşüşün gözlendiği altın fiyatları bugün de aynı şekilde devam etti. Bugün gram, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte, 23 Eylül altın fiyatları...

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Altın fiyatlarındaki son durum nedir? Çeyrek altın ne kadar oldu? Bu ve benzeri soruların cevabı son zamanlarda oldukça yakından takip ediliyor.

Çeyrek altın ne kadar?

  • İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 751,00 lira, Cumhuriyet altını 3.074,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,68 düşüşle 463,50 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları düşüşte
EKONOMİ
Altın fiyatları düşüşte

Dün ve bugünün altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 471,40 - 463,50
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.126,00 - 3.074,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 434,00 - 426,50
  • Lira(Tam) Ziynet 3.055,00 - 3.004,00
  • Yarım Ziynet 1.527,00 - 1.502,00
  • Çeyrek Ziynet 764,00 - 751,00

22 Eylül altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın fiyatları düşüşte
EKONOMİ
22 Eylül altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın fiyatları düşüşte
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