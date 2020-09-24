Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor

Altın fiyatlarındaki son durum nedir? Çeyrek altın ne kadar oldu? Fiyatlarda düşüş devam ediyor mu? Bu ve benzeri soruların cevabı son zamanlarda oldukça yakından takip ediliyor.
Gram altın ne kadar?
- İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,45 düşüşle 456,80 liradan işlem gördü.
Dün ve bugünün altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.): 463,50 - 456,80
- Cumhuriyet Ata Lira: 3.074,00 - 3.030,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.):426,50 - 420,00
- Lira(Tam) Ziynet: 3.004,00 - 2.961,00
- Yarım Ziynet: 1.502,00 - 1.481,00
- Çeyrek Ziynet: 746,00 - 740,00