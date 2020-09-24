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Ekonomi Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

24 Eylül altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor

Bir süredir ülke gündeminden düşmeyen konulardan biri altın fiyatları. Her kesimden insanın merakla takip ettiği altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Fiyatlarda bir süredir devam eden düşüş gözleniyor. Dün günü düşüşle kapatan altın fiyatları 24 Eylül Perşembe günü de aşağı yönlü hareketini sürdürdü. Bugün gram, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte, 24 Eylül altın fiyatları...

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Altın fiyatlarındaki son durum nedir? Çeyrek altın ne kadar oldu? Fiyatlarda düşüş devam ediyor mu? Bu ve benzeri soruların cevabı son zamanlarda oldukça yakından takip ediliyor.

Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı
EKONOMİ
Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı

Gram altın ne kadar?

  • İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,45 düşüşle 456,80 liradan işlem gördü.

Dün ve bugünün altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.): 463,50 - 456,80
  • Cumhuriyet Ata Lira: 3.074,00 - 3.030,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.):426,50 - 420,00
  • Lira(Tam) Ziynet: 3.004,00 - 2.961,00
  • Yarım Ziynet: 1.502,00 - 1.481,00
  • Çeyrek Ziynet: 746,00 - 740,00
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