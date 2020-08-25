25 Ağustos altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?
Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?
Koronavirüs salgını sürecinde yatırımcı için güvenli liman olan altının fiyatı yakından takip ediliyor. Rekor seviyelere çıktıktan sonra geçtiğimiz hafta yönünü aşağıya çeviren altında yatırımcı gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan satıldığını merak ediyor. İşte 25 Ağustos altın fiyatları..
Altın fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda rekor bir yükseliş yaşandı. Daha sonra ise aşağı doğru bir seyir gerçekleşti.
Altın fiyatlarında yaşanan çıkışlı inişli süreçten sonra altın yatırımcısı gram, çeyrek, yarım, tam ve ONS altın alış fiyatların da son durumu merak ediyor.
İşte 25 Ağustos altın alış ve satış fiyatları..
GRAM ALTININ FİYATI NE KADAR?
Gram altın fiyatları güne 460 lira sınırında başladı. 459 liraya kadar yükselen ve ardından bu seviyede yatay yönlü seyre geçen gram altın fiyatları bigapara.com’da saat 08.00’de kaydedilen verilere göre 458 liradan serbest piyasada işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA OLDU?
Gram altın fiyatları gibi çeyrek altın fiyatları da ekonomi gündemini takip eden yatırımcılar tarafından günün en çok merak edilip araştırılanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Serbest piyasada saat 08.00’de kaydedilen verilere göre çeyrek altın 747 lira alış ve 758 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.