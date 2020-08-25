Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda rekor bir yükseliş yaşandı. Daha sonra ise aşağı doğru bir seyir gerçekleşti.

Altın fiyatlarında yaşanan çıkışlı inişli süreçten sonra altın yatırımcısı gram, çeyrek, yarım, tam ve ONS altın alış fiyatların da son durumu merak ediyor.

İşte 25 Ağustos altın alış ve satış fiyatları..

GRAM ALTININ FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatları güne 460 lira sınırında başladı. 459 liraya kadar yükselen ve ardından bu seviyede yatay yönlü seyre geçen gram altın fiyatları bigapara.com’da saat 08.00’de kaydedilen verilere göre 458 liradan serbest piyasada işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA OLDU?

Gram altın fiyatları gibi çeyrek altın fiyatları da ekonomi gündemini takip eden yatırımcılar tarafından günün en çok merak edilip araştırılanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Serbest piyasada saat 08.00’de kaydedilen verilere göre çeyrek altın 747 lira alış ve 758 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

FOTOĞRAF 12 Koronavirüs tedbirlerinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar altın almak için kuyumcuların yolunu tuttu. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle alternatif çözüm arayanlar ise altın kaplamalı gümüş takılara yöneldi. Gümüşçü Kübra Karaca, altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte altın kaplamalı gümüş takıların revaçta olduğunu belirterek, şunları söyledi: Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz. Altın görünümlü gümüş takılarımız revaçta. Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz. Bunların kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor. Yaptığımız kaplamalar 22 ayar altın kaplamadır. Elektrolizle yapıldığı için de uzun süre kullanılabiliyor. 'YARIM GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR'<br>​<br>​ Düğünlerde önceden çeyrek altın, daha sonra gram altın şimdilerde ise yarım gram altın tercih edildiğini söyleyen kuyumcu Kenan Gül ise, sözlerini şöyle sürdürdü: Şu anki görüntülere bakarsak altının yükselme eğilimi devam ediyor. Yaşadığımız bir pandemi süreci var. Uzun vadeli olarak altının yukarı doğru yönü olduğunu görüyoruz. Düğün için genellikle geleneksel üçlü burmalar, tuğralar, zincirler tercih ediliyor. Eskişehirli hemşerilerimize özellikle şunu söylemek istiyorum; takılarını güvendikleri, bildikleri kuyumcudan alsınlar. Bu tarz ürünlerde başlarına kötü şeyler gelebiliyor, kandırılabiliyorlar. Buna dikkat etmeleri lazım. Önceden düğünlerde çeyrek altın takıyorlardı. Sonra fiyatlar yükselince gram altına döndü. Şimdi ise yarım gram altınlar satılıyor. BİR YIL SONRASI İÇİN ALTIN ALAN OLDU<br>​<br>​ Torunlarının sünnet düğünü için altın bakan Hayriye Şafak, 3 oğlumdan 3 erkek torunum var. Sünnet düğünü yapacağız. Onlara altın almayı düşünüyorum. Gücümüzün yettiğince almaya çalışıyoruz. Düğün seneye ama bu seneden alıp kenara koymak daha hesaplı olur diye düşünüyorum diye konuştu. Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor Eskişehir'de düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın almak isteyenler, yükselen fiyatlar nedeniyle altın kaplamalı gümüş takıları tercih etmeye başladı. Gümüşçü Kübra Karaca, "Bunların altın kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor" dedi. BiP'te paylaş

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ONS ALTININ FİYATI NE KADAR?

Alış: 1.932 Satış: 1.933

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 1.488,40 TL Satış Fiyatı:1.516,90 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 2.976,80 TL Satış Fiyatı:3.017,60 TL