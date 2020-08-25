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Ekonomi Dolar yeni güne kaç liradan başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

25 Ağustos döviz fiyatları: Doların fiyatı ne kadar oldu?

Dolar yeni güne kaç liradan başladı?

Döviz piyasalarında 25 Ağustos gününe ait rakamlar belli oldu. Dolar bir önceki günü yüzde 0,6 değer kazancıyla tamamlamıştı. Yatırımcılar dolardaki değer kazancını devam edip etmediğini merak ederken, yeni günde doların fiyatının ne kadar olduğu ve euronun kaç liradan satıldığına ilişkin son rakamlar şöyle..

Haber Merkezi Yeni Şafak
25 Ağustos döviz fiyatları..
25 Ağustos döviz fiyatları..

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 7,3810'dan işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,2898 en yüksek 7,3846 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,3789'dan tamamladı.

DOLARDA 25 AĞUSTOS FİYATLARI

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 9.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 7,3810'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 8,7186'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 9,6705'ten satılıyor.
  • Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 93,19 seviyelerinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1812'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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