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Ekonomi Yatırımcının yeni gözdesi gümüşün fiyatında son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

25 Ağustos gümüş fiyatları: Gümüş ne kadar, kaç liradan satılıyor?

Yatırımcının yeni gözdesi gümüşün fiyatında son durum

Altın fiyatlarının uçuşa geçmesi ile yatırımcının yeni gözdesi olan gümüşün fiyatı da gün be gün takip ediliyor. Emtia piyasasında 25 Ağustos gümüş fiyatları belli oldu. İşte gümüşte alış ve satış fiyatları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
25 Ağustos gümüş fiyatları..
25 Ağustos gümüş fiyatları..

Geçen haftaki doğal gaz açıklaması gümüş fiyatlarında da etkili oldu.

Merkez Bankası'nın likidite hamlesi, koronavirüsün ikinci salgını endişesi ile AB ülkelerinin teşvikleri, Beyrut patlaması gibi tüm dünyayı etkileyen olayların ardından dolardaki ani hareketlilik gümüş fiyatlarını da etkiledi.

Altın ve dolardaki riskli hareketliliklerden sonra yatırımcıların yeni gözdesi gümüş oldu.

Dolar yeni güne kaç liradan başladı?
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Dolar yeni güne kaç liradan başladı?

Gümüş geçtiğimiz ay yatırımcısına yüzde 33,1 kar sağlayınca, birden araştırmaları ve satış oranı arttı.

25 AĞUSTOS GÜMÜŞ FİYATLARI

Emtia piyasasında geçen hafta gümüşün gramının kapanış fiyatı 6,3217 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde 0.39 fark ile başladı.

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6,34 lira

GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6,35 lira

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