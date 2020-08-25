Yatırımcının yeni gözdesi gümüşün fiyatında son durum

Geçen haftaki doğal gaz açıklaması gümüş fiyatlarında da etkili oldu.
Merkez Bankası'nın likidite hamlesi, koronavirüsün ikinci salgını endişesi ile AB ülkelerinin teşvikleri, Beyrut patlaması gibi tüm dünyayı etkileyen olayların ardından dolardaki ani hareketlilik gümüş fiyatlarını da etkiledi.
Altın ve dolardaki riskli hareketliliklerden sonra yatırımcıların yeni gözdesi gümüş oldu.
Gümüş geçtiğimiz ay yatırımcısına yüzde 33,1 kar sağlayınca, birden araştırmaları ve satış oranı arttı.
25 AĞUSTOS GÜMÜŞ FİYATLARI
Emtia piyasasında geçen hafta gümüşün gramının kapanış fiyatı 6,3217 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde 0.39 fark ile başladı.
GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6,34 lira
GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6,35 lira