27 Nisan altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor? Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor Koronavirüs salgınında en kazançlı yatırım olarak görülen sarı metale yoğun ilgi sürerken canlı ve güncel rakamlar araştırılıyor. Sabah saatleri itibariyle yatırımlarını değerlendirmek isteyenler kuyumcuların yolunu tutmadan altının son durumu merak ediyor. Buna göre altın fiyatları ne kadar? 27 Nisan 2021 bugün cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haber Merkezi 27 Nisan 2021, 08:21 Son Güncelleme: 27 Nisan 2021, 08:34 Yeni Şafak