Ekonomi 28 günlük bedelli askerin çantasında olması gerekenler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? İşte askere giderken alınması gerekenler

28 günlük bedelli askerin çantasında olması gerekenler

Bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 günlük askerlik detayı binlerce gence kışla kapısını aralayacak. Peki düzelemeden yararlanacakların 28 günlük askerlik için nelere ihtiyacı olacak. İşte bedelli askerin çantasında olması gerekenlerin listesi…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ortalama ekonomik bir asker çantasının maliyeti 200 TL'yi buluyor.
Ortalama ekonomik bir asker çantasının maliyeti 200 TL'yi buluyor.

Yaşın 25, bedelin ise 15 bin TL olarak belirlendiği bedelli askerlik düzenlemesinin yer aldığı torba yasa TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 31 Aralık 1993 öncesi doğanların yararlanabileceği düzenlemenin yasalaşmasının ardından 15 bin TL'lik ücreti yatıranlar belirlenecek tarihler çerçevesinde tertip tertip askere alınacak.

YERLERİ BAKANLIK BELİRLEYECEK

Bedelli düzenlemesinden yararlanacakların askerlik yapacakları eğitim birlikleri ise Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek.

Bedelliden 164 adet F-35 parası gelecek
EKONOMİ
Bedelliden 164 adet F-35 parası gelecek

BAŞVURU SÜRESİ 3 AY

Düzenleme kapsamında başvuru süresi ise 3 ay olacak. 15 Bin TL'lik ücret için bankalar da kredi desteği sunacak. Bankaların bedelli kredisinde sunacağı ödeme koşulları ise düzenlemenin yasalaşmasının ardından açıklanacak.

28 GÜN İÇİN İKİ FORMÜL

28 günlük askerlik yapacak çalışanlar istedikleri takdir de çalıştıkları kurumdan tazminatlarını alabilecek.Öte yandan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler ücretsiz izin veya yıllık izin kullanarak da askere gidebilecek.

15 bini duyan elindekini satıyor
EKONOMİ
15 bini duyan elindekini satıyor

200 TL'LİK ASKER ÇANTASI

Bedelli askerlik düzenlemesi kapsamında askere alınması beklenen 1.3 milyon kişi askeri malzeme satan esnafı da hareketlendirecek. Ortalama ekonomik bir asker çantasının maliyeti 200 TL'yi buluyor. Çantanın içerisinde ise faniladan çoraba, asma kilitten para cüzdanına kadar çok sayıda ürün yer alıyor.

İşte bedelli askerin çantasında olması gerekenlerin listesi…

3 adet yarım kollu fanila 18 TL
3 adet İç çamaşırı 27 TL
3 adet bot çorabı 15 TL
Tıraş çantası 1 adet – 4 TL
Postal için asma kilit 1 adet – 5 TL
Genel kullanım için asma kilit 1 adet – 5 TL
Ortopedik bot postal iç tabanlık 1 çift – 6 TL
Vatka 1 çift (Bot içinde topuk desteklemek için) – 3 TL
Bot boyası 1 adet - 3 TL
Bot fırçası 1 adet – 5 TL
Pudra 1 adet (Talk pudrası ayak bakımı için) – 12 TL
Para cüzdanı (Boyuna Takılır) 1 adet – 4 TL
Temiz çamaşır torbası 1 adet – 5 TL
Kirli çamaşır torbası 1 adet – 5 TL
Çamaşır filesi 1 adet -5 TL
Sabun ve kutusu 1 adet -7 TL
Çatal iğne 12 adet – 3 TL
Dikiş seti 1 adet – 4 TL
Diş fırçası 1 adet – 10 TL
Diş macunu 1 adet - 8 TL
Tırnak makası 1 adet – 10 TL
Tıraş köpüğü 1 adet – 11 TL
Traş bıçağı 6'lı Paket – 17 TL
El yüz kremi 1 adet – 8 TL

İnfografik: Emir Ece

Bedellileri 28 günde ne bekliyor?
GÜNDEM
Bedellileri 28 günde ne bekliyor?

Tansiyon yeniden yükseldi

Tansiyon yeniden yükseldi

​Irak'taki gösterilerde bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Yasak geliyor

Yasak geliyor

​Sağlık Bakanlığı duyurdu...
Down sendromlu gence işkence!

Down sendromlu gence işkence!
Bedelli askere200 TL'lik liste

Bedelli askere200 TL'lik liste

​İşte askere gideceklerin çantasında bulunacak 24 ürün.
Kritik hafta

Kritik hafta

Yasa çıkmazsa emeklilikleri gelecek yaza kalacak.
Kandil'ebayrağı dikin

Kandil'ebayrağı dikin

Şehit Onbaşı Aksoy'un kızları Güneş ve Zeliha'nın tek isteği var.
Hollandaakıllandı

Hollandaakıllandı

​Türkiye'ye özür mektubu gönderdi.

Yeni dönem kültür, bilim, sanat ve spor alanının dönemi olacak.

Kışlaya girmeyenleryararlanabilecek

Kışlaya girmeyenleryararlanabilecek

​AK Partili Muş'tan bedelli askerlik açıklaması.
Oyununortasında kuraldeğişmeyecek

Oyununortasında kuraldeğişmeyecek

Bakan Selçuk: Üç yıllık plan açıklayacağız.
Hamas'arüşvet teklifi

Hamas'arüşvet teklifi

ABD yönetimi ​Hamas'a rüşvet teklif etti.
Terördairesine 7 takviye

Terördairesine 7 takviye

​FETÖ davalarının görüldüğü dairenin üye sayısı arttı.
Bakanyardımcıları atandı

Bakanyardımcıları atandı

​Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Halepheyecanı

Halepheyecanı

​Yeni Şafak'ın haberiyle Arap sokağı hareketlendi
NATO Rusya'yakarşı ordu kuruyor

NATO Rusya'yakarşı ordu kuruyor

​NATO üyesi bir ülkede teşebbüs etmesini engellemek amaçlanıyor.
SGK tarih verdi

SGK tarih verdi

Emekli Sandığı fark tutarları 26 Temmuz'da ödenecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.