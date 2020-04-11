Ekonomi 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı
OTOMOTİV

2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı

Kovid-19 salgını nedeniyle ilk çeyrek binek otomobil satış rakamlarında yüzde 1,15 azalış olsa da bazı ülkelere ihracatta ciddi artış görüldü. Mısır'a binek otomobil ihracatı bu dönemde yüzde 215 artışla 95 milyon 255 bin dolara yükseldi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye'den bu yılın ocak-mart döneminde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, otomotiv endüstrisi 2020'nin ilk çeyreğinde 7 milyar dolarlık dış satıma imza attı.

Otomotiv sektörünün alt gruplarına bakıldığında, binek otomobil dış satımında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,15 gerileme görüldü. Geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 939 milyon 882 bin dolar olarak gerçekleşen binek otomobil ihracatı, 2 milyar 906 milyon 162 bin dolara geriledi.

Binek otomobil ihracatı, otomotiv sektörünün toplam dış satımının yüzde 41,5'ini oluşturdu.

En fazla ihracat Fransa'ya

Sektör, ocak-mart döneminde en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya yaptı. Bu ülkeye dış satım yaklaşık yüzde 4 artışla 396 milyon 613 bin dolardan 412 milyon 213 bin dolara çıktı.

İngiltere'ye dış satım yüzde 9,3 artışla 269 milyon 600 bin dolardan 294 milyon 673 bin dolara yükseldi.

İhracatta üçüncü sırada yer alan İtalya'ya ise 272 milyon 327 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Sektör ayrıca İspanya'ya 254 milyon 400 bin, Almanya'ya 252 milyon 257 bin, Belçika'ya 149 milyon 850 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Mısır'a ihracatta çarpıcı artış

Mısır'a geçen yılın ilk çeyreğinde 30 milyon 225 bin dolarlık binek otomobil satan sektörün ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 215 artarak 95 milyon 255 bin dolara çıktı.

Sektörün ABD'ye ihracatı bu dönemde 57 milyon 152 bin dolardan yüzde 18,76'lık artışla 67 milyon 875 bin dolara yükseldi.

Romanya'ya dış satımda da yüzde 16'lık artış sağlandı. Romanya'ya geçen yılın ilk çeyreğinde 36 milyon 121 bin dolarlık satış yapılmışken, bu yılın aynı döneminde dış satım rakamı 41 milyon 890 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Finans kurumlarından Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 400 milyon liralık destek
EKONOMİ
Finans kurumlarından Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 400 milyon liralık destek
Abone Ol Google News
2 bin 756 kişi!

2 bin 756 kişi!

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağına ilişkin bilgiler paylaştı.
Hızla inşa ediliyor

Hızla inşa ediliyor

Salgın hastanesi çalışmaları havadan görüntülendi.
Açık markete baskın

Açık markete baskın

​Müşteriler saklandı, market sahibi 'zorla içeri girdiler' dedi.
Akıllara durgunluk veren olay

Akıllara durgunluk veren olay

​Ne sokağa çıkma yasağı ne de koronavirüs, resmen akın ettiler.
Müjdeli haberi<br>Vali verdi

Müjdeli haberi
Vali verdi

Kentteki 6 korona hastasından 4'ü iyileşti, 2'sinin tedavisi sürüyor.
Mesajı bekleyin

Mesajı bekleyin

​Ücretsiz maske için eczacılardan vatandaşa çağrı.
Vatandaş<br>ekmeksiz kalmadı

Vatandaş
ekmeksiz kalmadı

​Fırıncılar sabaha kadar çalıştı, kimse mağdur olmadı.
En büyük sıkıntı<br>toplu taşıma

En büyük sıkıntı
toplu taşıma

​Göksu, Yeni Şafak yayınına katıldı.
Fırsatçı fırıncıya<br>zabıta acımadı

Fırsatçı fırıncıya
zabıta acımadı

Fırına koşan vatandaşa ekmeği 5 liradan satmıştı.
Virüsün<br>atası ABD çıktı

Virüsün
atası ABD çıktı

Koronavirüsün genetik şifresi tamamen çözüldü.
Kameralı tespit

Kameralı tespit

​Hatalı parklara yönelik dikkat çeken adım.
Maskeli<br>kahramanlar

Maskeli
kahramanlar

Gece gündüz demeden çalışıyorlar.
Karantinadaki kişi sayısı açıklandı

Karantinadaki kişi sayısı açıklandı

​Bakan Kasapoğlu, KYK yurtlarındakilere ilişkin bilgiler paylaştı.
Haftaya raflarda

Haftaya raflarda

​Cilt dostu el dezenfektanı BOREL seri üretime geçti.
Yarım<br>milyara yaklaştı

Yarım
milyara yaklaştı

Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya güçlü destek.
Ne yazık ki<br>yaşanan budur

Ne yazık ki
yaşanan budur

​New York Belediye Başkanı De Blasio'dan 'toplu mezar' açıklaması.
Ödemelerde<br>artışa gidildi

Ödemelerde
artışa gidildi

​Bakan Selçuk açıkladı: Kadınlara ödenen miktar arttı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.