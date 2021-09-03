Ekonomi Altın fiyatları bugün kaç TL?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları bugün kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Canlı altın fiyatları, piyasaların son işlem gününde yakından izleniyor. Eylül ayına gelmemiz ve düğün ile nikahlardaki azalmaya paralel olarak çeyrek altın ve gram altına olan ilgi de biraz kesildi. Buna rağmen, çeyrek altın ve gram altın, yatırım aracı olarak hâlen büyük değer görüyor. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık araştırılıyor. İşte altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri...

Haber Merkezi Yeni Şafak
3 Eylül altın fiyatları ne kadar: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın fiyatları merak ediliyor.

Güncel ve canlı altın fiyatları, serbest piyasaların son işlem gününde de son dakika hareketliliğini sürdürüyor. Uzun bir süredir dalgalanma içerisinde altın fiyatları, bugün de aynı ivmesini devam ettiriyor. Bu noktada, özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatı değişiklik gösteriyor. Peki, canlı ve güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 482,50

SATIŞ(TL) 482,57

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 784,00

SATIŞ(TL) 796,00

Altın fiyatları düşüyor
EKONOMİ
Altın fiyatları düşüyor

3 EYLÜL YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.566,00

SATIŞ(TL) 1.590,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.122,00

SATIŞ(TL) 3.174,00

Altına yatırım yapanlar dikkat: Fiyatlardaki düşüşle ilgili uzman isimden önemli açıklama geldi
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ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından altında yaşanan düşüş sonrasında altın yatırımcıları tedirgin olurken Nevşehir’de hizmet veren Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, değer kaybının telafi olacağını söyledi.
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Uzer, Altın dün ABD’de açılan tarım dışı istihdam verilerinden sonra bir miktar geri çekilme yaşadı. Bu geri çekilmelerin az da olsa biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak onstaki düşüşü dolardaki yükseliş süspansiyon ettiği için genel bazda altında çok ciddi kayıpların yaşanacağını düşünmüyoruz...
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Ancak altının kısa bir süre de olsa 480 ila 490 arasına çekileceğini tahmin ediyoruz. Bugün altında güncel fiyatımız 493 lira civarında. Hafta başında belki 3 ila 5 lira arasında bir değer kaybı yaşayabilir. Ama bu değer kaybını tekrar telafi edeceğini düşünüyorum.
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“Altın yatırımcıları tedirgin olmasın” <br><br> Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, orta ve uzun vadede altını yatırım aracı olarak görenlerin tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
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Uzer, “Bence altın yatırımcılarının tedirgin olmalarına gerek yok. Altın her zaman dediğimiz gibi orta ve uzun vadeli yatırım aracıdır...
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Yatırımcılarımız sabrettiği sürece ve yatırımlarını orta ve uzun vade düşündükleri sürece altından hiçbir şekilde tedirgin olacakları bir durum yok” diye konuştu.
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Altına yatırım yapanlar dikkat: Fiyatlardaki düşüşle ilgili uzman isimden önemli açıklama geldi
Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından uzmanlar altın yatırımcılarının tedirgin olacağı bir durumun olmayacağını söyledi.


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