Altın fiyatları bugün kaç TL? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Canlı altın fiyatları, piyasaların son işlem gününde yakından izleniyor. Eylül ayına gelmemiz ve düğün ile nikahlardaki azalmaya paralel olarak çeyrek altın ve gram altına olan ilgi de biraz kesildi. Buna rağmen, çeyrek altın ve gram altın, yatırım aracı olarak hâlen büyük değer görüyor. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık araştırılıyor. İşte altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri...

Haber Merkezi 03 Eylül 2021, 08:16 Son Güncelleme: 03 Eylül 2021, 08:25 Yeni Şafak