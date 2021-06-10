Ekonomi Esnafın beklediği ödemeler bugün başlıyor Hesaplara 3 ile 5 bin TL yatırılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Esnafın beklediği ödemeler bugün başlıyor: Hesaplara 3 ile 5 bin TL yatırılacak

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini hafifletmek için bir milyondan fazla esnafa yapılacak hibe desteği ödemeleri bugün itibariyle başlıyor. 3 bin ve 5 bin lira olarak verilecek hibe desteği ödemeleri başvuru sıralaması dikkate alınarak hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
3 ile 5 bin TL arasında değişen esnafa hibe desteği ödemeleri bugün başlıyor
Foto/arşiv

3 ile 5 bin TL arasında değişen hibe desteğine başvuran esnafa bugünden itibaren ödemeler başlıyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hibe desteği ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, "Esnaf Sanatkar ve Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı" gereğince başvuru sıralaması dikkate alınarak 5 bin lira hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin lira hibe desteği 843 bin 683 kişiye ödenecek.

Toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi yarın itibarıyla hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak.

Esnafın beklediği ödemeler bugün başlıyor: Hesaplara 3 ile 5 bin TL yatırılacak
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Esnafın beklediği ödemeler bugün başlıyor: Hesaplara 3 ile 5 bin TL yatırılacak

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