300 milyar doları dondurulan Rusya'yı bekleyen tehlike: 104 yıl sonra bir ilk yaşanabilir

Rusya’nın bu hafta dolar cinsinden tahviller için 117 milyon dolar ödeme yapması gerekirken, ülkenin 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervinin dondurulması nedeniyle ödemeye dair süreç henüz netlik kazanmadı.

Rusya Maliye Bakanlığı, söz konusu ödemenin döviz cinsinden gerçekleştirilmesi için Batılı ülkelerdeki ilgili bankalara gerekli talimatların verildiğini, dövizle ödemenin kabul edilmemesi halinde ise ruble ile ödeme yapacaklarını bildirmişti.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov da dış borçlarını ödeyecek yeterli fonlara sahip olduklarını, sürecin ABD’nin alacağı karara bağlı olduğunu söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün, ülkesinin "yapay" bir şekilde temerrüde düşürülmeye çalışıldığını belirtmişti.

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Bankaların yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın dondurulmuş rezervlerinden ödemeyi kabul etmemesi halinde 30 günlük bir süre beklenecek ve devamında ülke temerrüde düşmüş olarak değerlendirilecek.

Rusya dış borç nedeniyle 1918’de temerrüde düşmüştü

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD’li yatırımcıların Rusya’nın yapacağı borç ödemelerinden muaf tutulduğunu duyurmuştu. Ancak bankaların yaptırım endişesiyle Rusya’nın döviz cinsinden ödemelerini kabul edip etmeyeceğine yönelik süreç henüz netlik kazanmadı.

Uzmanlar, Rusya’nın yaptırımlar nedeniyle halihazırda uluslararası sermaye piyasalarına erişiminin kesildiğini, ülkenin temerrüde düşmesinin başlangıçta ciddi sonuçlara yol açmayacağını ancak gelecek yıllarda bu durumun dış borca kısıtlanan erişim açısından ve Rus rublesi üzerinde etkili olacağını ifade ediyorlar.

Rusya son olarak Sovyetler Birliği yönetiminin, çarlık döneminden kalan dış borcu tanımaması nedeniyle 1918’de temerrüde düşmüştü. Ülke yönetimi, 1998 yılında yaşanan ekonomik krizde ise dış borçlarını ödemeye devam etmiş ancak ruble bazındaki borçları üzerinden temerrüde düşmüştü.

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FOTOĞRAF 25 Rusya, Ukrayna saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımlara karşı önlem almaya çalışıyor. Son olarak Rusya Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama gemiş, ülkede döviz ve altın alım işlemlerinin mali kural çerçevesinde durdurulduğu bildirilmişti. Rusya Merkez Bankası da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından gözler Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisine çevrildi. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünyanın önde gelen tesisi Krastsvetmet'te Rusya altın üretimine hızla devam ediyor.. Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisinin görüntüleri ortaya çıktı. Dünyanın önde gelen değerli metal işleme tesisi olan Krastsvetmet'te işçiler her gün tüm dünyanın peşinde koştuğu altın başta olmak üzere gümüş, alüminyum gibi metalleri işliyor. Saf altın ve gümüş, ilk aşamada binlerce derecelik kazanlarda eriyik hale getiriliyor. İşçiler özel aletlerle önce söndürme sonra ise soğutma işlemi yapıyor. Altın külçeleri özenle ve dikkatle kalite kontrolden geçiriliyor. Sonrasında tesis altın külçelerinin üzerine imzasını atıyor ve gereken bilgileri işliyor. Rodyum, iridyum, rutenyum ve osmiyum. Krastsvetmet, mücevher ve mühendislik ürünlerinin yanı sıra çubuklar, granüller, tozlar ve kimyasal bileşikler şeklinde değerli metaller üretiyor.<br> Krasnoyarsk tesisi, paladyum da dahil olmak üzere altın ve platin grubu metalleri üreten ve işleyen tek kapsamlı tesis olarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisinin içinden görüntüler... Rusya altınlarını burada üretip saklıyor Rusya, Ukrayna saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımlara karşı önlem almaya çalışırken gözler Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisine çevrildi. Dünyanın önde gelen tesisinde Rusya altın üretimine hızla devam ediyor.. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 14 ​Savaştan kaçan Rus ve Ukrayna vatandaşlarının, Antalya’da yerleşik yakınlarının yanına gitmesi, varlıklı olanların da gayrimenkul ve konut kiralama ve satın almaları Antalya’nın popülaritesini daha da artırdı. Savaşın başlamasıyla Antalya’nın gözde semtlerinde satılık ve kiralık konut-gayrimenkul fiyatları da adeta uçmaya başladı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, TÜİK tarafından açıklanan 2022 yılı Şubat ayı konut istatistiklerini değerlendirdi. Dünya'da yer alan habere göre; Antalya’da şubat ayında 4 bin 727 adet konut satışı gerçekleştiğini, bin 99 konutun yabancılar tarafından satın alındığını belirten Çetin, “Antalya’da şubatta konut satışları bir önceki şubat ayına göre yüzde 27,68 artarak 4 bin 727 adet ile Türkiye ortalamasının yaklaşık 7 puan üzerinde gerçekleşti” dedi. Antalya’nın İstanbul’dan sonra yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il olduğunu ifade eden Çetin, şöyle devam etti: “Antalya aylık toplam konut satışlarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından dördüncü sırada. Türkiye toplam konut satışları içerisinde yabancılara konut satışları, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 adet gerçekleşti. Antalya’da Türkiye ortalamasının çok üzerinde yüzde 106,2 artışla bin 99 konut satıldı. Şubat ayında yabancılara yönelik satışların tüm konut satışları içerisindeki payı Türkiye genelinde yüzde 5,65 iken Antalya’da yüzde 23,24 oldu. Antalya, yabancılara konut satışlarında İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alırken, hem yıllık artış oranında hem de toplam konut satışları içerisindeki yabancı payında Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı.” Gayrimenkul ve emlak brokeri Uğur Fer ise, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Antalya’da gayrimenkul sektörünün popüleritesini artırdığını söyledi. Savaşla birlikte Rusya’ya uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle, varlıklı Rus vatandaşlarının Antalya’da konut alımlarının arttığına dikkat çeken Fer, Antalya’da 30 bine yakın Rus, 9 binden fazla da Ukrayna vatandaşının yerleşik yaşadığını anlattı. Uğur Fer, şöyle devam etti: “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Antalya’da gayrimenkul ve konut satışları hareketlendi. Antalya’da yakınlarının yanına yerleşen varlıklı Rus vatandaşları arasında toplu olarak 20-30 daire alan var. Müteahhitlerde sıfır konut kalmadı. Son 6-7 günde 45-50 daire satıldı. Geri dönme umudu ile 3-4 aylık konut kiralamaları da artıyor. Rus ve Ukrayna vatandaşları konut satın alma ve kiralamada Lara ve Kundu bölgesini tercih ediyor.” Rus ve Ukrayna vatandaşlarının Antalya’da daha çok 2+1 ve 1+1 konutları tercih ettiğini anlatan Uğur Fer, “Kendi firmamda 22 adet konut satış sözleşmesi yaptım. Müteahhitlerde sıfır inşaat yok. 1+1 konut fiyatı 1 ila 1,2 milyon arasında, 2+1 konut 1,7 milyon, 3+1 daire ise 2-2,2 milyon lira arasında değişiyor. Fiyatlar çok fırladı” dedi. Konyaaltı ilçesinde faaliyette bulunan Gayrimenkul uzmanı Ender Anatca, savaş öncesi bölgede 3 bin lira olan kiralık daire fiyatlarının ortalama 8-10 bin liraya çıktığını söyledi. Rusya’dan nakit para girişi olmadığı için Konyaaltı bölgesinde yabancıya konut satışlarının durduğunu belirten Anatca, Rus ve Ukrayna vatandaşları dışındaki yabancı vatandaşlara yapılan konut satışlarında kamu bankalarının anlaşılmaz şekilde zorluk çıkardığını öne sürdü. Savaş sonrası Antalya'daki konutlara hücum ettiler: 30 daire birden satın alan var Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası Antalya'daki konutlara olan ilgi tavan yaptı. Bölgede bazı Rusların 20-30 daire birden aldığını belirten sektör temsilcileri özellikle son bir haftada kentte yeni konut kalmadığını, savaş öncesi 3 bin lira olan kiraların 8-10 bin liraya çıktığını dile getiriyor. BiP'te paylaş

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